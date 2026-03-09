Ewakuacja na Lotnisku Chopina
Jak donosi portal tvnwarszawa.pl, na warszawskim Lotnisku Chopina doszło do ewakuacji części hali przylotów.
Powodem działań służb ma być pozostawiony bez opieki bagaż. Jak podaje portal, w okolicach portu występują duże utrudnienia komunikacyjne.
Bagaż bez opieki
"Nieznana osoba pozostawiła w hali przylotów bagaż, który wzbudził obawy innych podróżnych" - poinformowano. Przedstawiciel portu lotniczego Piotr Rudzki w rozmowie z tvnwarszawa.pl podał, że przedmiot zlokalizowano na poziomie przyloty wyjście 1.
Służby cały czas pracują na miejscu.
Jaka kara grozi za pozostawienie bagażu?
Pozostawienie bez nadzoru bagażu na lotnisku wiąże się z wieloma konsekwencjami. Osoba, która pozostawi plecak lub inny bagaż bez odpowiednej opieki wywołuje fałszywy alarm i może zostać ukarana grzywną, a w poważniejszych przypadkach, także karą pozbawienia wolności do lat trzech.
Grozi jej mandat w wysokości 500 zł.
