Ewakuacja na Lotnisku Chopina

Jak donosi portal tvnwarszawa.pl, na warszawskim Lotnisku Chopina doszło do ewakuacji części hali przylotów.

Powodem działań służb ma być pozostawiony bez opieki bagaż. Jak podaje portal, w okolicach portu występują duże utrudnienia komunikacyjne.

Bagaż bez opieki

"Nieznana osoba pozostawiła w hali przylotów bagaż, który wzbudził obawy innych podróżnych" - poinformowano. Przedstawiciel portu lotniczego Piotr Rudzki w rozmowie z tvnwarszawa.pl podał, że przedmiot zlokalizowano na poziomie przyloty wyjście 1.

Służby cały czas pracują na miejscu.

Jaka kara grozi za pozostawienie bagażu?

Pozostawienie bez nadzoru bagażu na lotnisku wiąże się z wieloma konsekwencjami. Osoba, która pozostawi plecak lub inny bagaż bez odpowiednej opieki wywołuje fałszywy alarm i może zostać ukarana grzywną, a w poważniejszych przypadkach, także karą pozbawienia wolności do lat trzech.

Grozi jej mandat w wysokości 500 zł.