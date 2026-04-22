Dziennik Gazeta Prawana logo

Chaos przed majówką w Zakopanem. Karta turysty rusza 1 maja, a przedsiębiorcy nie wiedzą jak działa

oprac. Olga Skórko
wczoraj, 13:45
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Zakopane wprowadza Kartę Turysty, która ma oferować zniżki na gastronomię, kulturę i rekreację od 1 maja 2026 roku. Choć projekt obejmuje ponad 100 lokalnych punktów, właściciele hoteli i restauracji wciąż nie znają szczegółów technicznych systemu. Burmistrz Łukasz Filipowicz zapowiada pilne szkolenia, by uniknąć problemów podczas majówki. Jak uzyskać indywidualny kod QR, jakie profity czekają na turystów i dlaczego Tatrzańska Izba Gospodarcza obawia się cyfrowej blokady na Podhalu?

Zakopane chce powitać tegoroczną majówkę nowoczesnym systemem lojalnościowym. Karta turysty ma zapewniać tańsze bilety do muzeów, rabaty w restauracjach oraz ułatwienia w komunikacji miejskiej. Problem w tym, że dziewięć dni przed startem radni miejscy wciąż pytają o brak aplikacji i strony internetowej. Przedsiębiorcy przyznają otwarcie: nie mają pojęcia, jak aktywować profity dla swoich gości.

Jak ma działać Karta turysty?

Urząd Miasta opublikował już oficjalną instrukcję dla przyjezdnych. Proces opiera się na czterech krokach:

  • Meldunek: Turysta zatrzymuje się w legalnym obiekcie noclegowym.
  • Opłata: Gość uiszcza opłatę miejscową.
  • Kod: Na adres e-mail turysty trafia indywidualny kod.
  • Aktywacja: Użytkownik zakłada konto w portalu lub aplikacji i generuje kod QR.

Nie widzę żadnej aplikacji, żadnej strony internetowej. Przedsiębiorcy nic o tym nie wiedzą – jakie zniżki, jakie profity turyści dostaną i na jakiej zasadzie będzie to działać – alarmuje radny Paweł Strączek.

Eksperci obawiają się falstartu

Eksperci z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej (TIG) potwierdzają obawy. Karol Wagner z TIG zauważa, że wdrożenie systemu wymaga błyskawicznego przeszkolenia tysięcy pracowników branży turystycznej. Wskazuje on na "wąskie gardło" między magistratem a biznesem oraz możliwą barierę cyfrową wśród części mieszkańców Podhala. Bez sprawnego przepływu informacji, start karty może zakończyć się falstartem.

Burmistrz uspokaja. Szkolenia już trwają

Burmistrz Łukasz Filipowicz zapewnia, że miasto panuje nad sytuacją. Włodarz zapowiedział cykl spotkań informacyjnych dla właścicieli firm. Pierwsze szkolenie online odbyło się 22 kwietnia. Podczas tych spotkań urzędnicy mają wyjaśnić wszystkie szczegóły techniczne i zaprezentować narzędzia do obsługi gości.

Karta turysty. Jakie zniżki obejmie?

Mimo problemów organizacyjnych, oferta karty prezentuje się atrakcyjnie. System ma objąć:

  • Zniżki w ponad 100 punktach (atrakcje kulturalne, rekreacyjne, gastronomia).
  • Dostęp do bieżących informacji o wydarzeniach w mieście.
  • Ułatwienia w korzystaniu z transportu zbiorowego.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: ZakopanezniżkiŁukasz Filipowiczkarta turysty
oprac. Olga Skórko


Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj