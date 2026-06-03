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Koniec z darmowym zwiedzaniem. Turyści zapłacą za wstęp do słynnej katedry

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
3 czerwca 2026, 10:25
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katedra
Katedra w Kolonii cieszy się wielkim zainteresowaniem turystów/Shutterstock
Od 1 lipca turyści już nie będą mogli wchodzić za darmo do katedry w niemieckiej Kolonii - poinformowała we wtorek agencja dpa, powołując się na kapitułę katedralną. Opłata ma pokryć rosnące koszty konserwacji i utrzymania gotyckiej świątyni.

Wstęp do katedry pozostanie bezpłatny dla uczestników nabożeństw i tych, którzy będą chcieli się pomodlić. Dla nich przewidziano osobne wejście od strony północnej.

Turyści muszą mieć bilet

Z kolei przy wejściu głównym do katedry, od strony zachodniej, będzie wymagane posiadanie biletu. Kapituła podkreśliła, że nie zamierza weryfikować intencji odwiedzających wchodzących wejściem północnym. Turyści od 1 lipca za wejście do katedry w Kolonii zapłacą 12 euro. "Nie będziemy przeprowadzać żadnej kontroli intencji, lecz poprzestaniemy na zaufaniu do ludzi" - powiedział proboszcz katedry ks. Guido Assmann, cytowany przez agencję dpa.

W tych dniach wstęp do katedry będzie darmowy

Katedra w Kolonii będzie bezpłatna dla wszystkich w specjalnie wyznaczonych dniach: od 6 stycznia (Święto Trzech Króli) do następującej po nim niedzieli, 1 maja (Święto Pracy), 3 października (Dzień Jedności Niemiec) oraz podczas dorocznej pielgrzymki Trzech Króli, odbywanej co roku wokół 27 września.

Kto jest zwolniony z opłaty za wejście do katedry w Kolonii?

Z opłaty zwolnione są dzieci do 13. roku życia i osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ulgowy bilet w połowie ceny przysługuje uczniom i ich opiekunom, studentom, osobom odbywającym staż zawodowy oraz posiadaczom kart socjalnych w Nadrenii Północnej-Westfalii.

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Ogólnokrajowa debata ws. opłat za wejście do katedry w Kolonii

Ks. Assmann wyraził przekonanie, że nowe rozwiązanie uspokoi codzienne życie świątyni. "Opłata za zwiedzanie może pomóc w tym, by katedra była ponownie silniej odczuwana jako dom Boży i przestrzeń sakralna" - powiedział. Decyzja o wprowadzeniu opłaty za wstęp do katedry w Kolonii wywołała debatę w Niemczech. Opłaty obowiązują natomiast już teraz za wstęp do skarbca oraz za wejście na platformę widokową w jednej z wież. Świątynię odwiedza corocznie około 6 mln osób.

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Źródło PAP
Tematy: Niemcybiletykatedra
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Beata Zatońska
Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
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