Polskie miasto na szczycie listy najlepszych na świecie. Tym zasłużyło na zaszczytny tytuł

Brytyjska dziennikarka doceniła walory Łodzi. Zachwyca się przede wszystkim klimatem miasta, postindustrialną architekturą i kreatywną energią Łodzi. Pisze o jej filmowym potencjale i niezwykłej atmosferze.

Polskie miasto zauroczyło brytyjską dziennikarkę

"Po dziewięciu dniach spędzonych w Łodzi w Polsce mogę śmiało powiedzieć, że to jedno z moich ulubionych miast na świecie. Pełno tu odważnych murali w stylu street artu i odzyskanych przędzalni przekształconych w centra kulturalne, a to miejsce tętni kreatywnością" – oceniła Łódź dziennikarka "The Independent".

To polskie miasto pokochał też reżyser David Lynch

Lydia Swinscoe napisała m.in., że w Łodzi jest wiele niedrogich kwater oraz restauracji, gdzie świetnie i niedrogo karmią. Chwaliła ofertę muzealną Łodzi, w tym m.in. Centralne Muzeum Włókiennictwa. "Podczas pobytu odkryłam również, że nieżyjący już wielki amerykański filmowiec David Lynch również był fanem tego miasta, odwiedzając je w różnych okresach swojego życia" - wspomniała.

Te miasta znalazły się w rankingu poniżej Łodzi

Na kolejnych miejscach w zestawieniu dziennikarki "The Independent" znalazły się: