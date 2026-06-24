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Polskie miasto na szczycie listy najlepszych na świecie. Tym zasłużyło na zaszczytny tytuł

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
wczoraj, 20:37
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miasto
To polskie miasto zauroczyło brytyjską dziennikarkę/Shutterstock
Jest powód do dumy. To polskie miasto pokonało Ateny, Neapol, Walencję i Lyon. Prestiżowy brytyjski dziennik "The Independent" uznał je za najlepsze miasto w Europie na wakacyjny city break dla podróżujących solo. Autorka rankingu Lydia Swinscoe odwiedziła ponad 120 miast na świecie.

Brytyjska dziennikarka doceniła walory Łodzi. Zachwyca się przede wszystkim klimatem miasta, postindustrialną architekturą i kreatywną energią Łodzi. Pisze o jej filmowym potencjale i niezwykłej atmosferze.

Polskie miasto zauroczyło brytyjską dziennikarkę

"Po dziewięciu dniach spędzonych w Łodzi w Polsce mogę śmiało powiedzieć, że to jedno z moich ulubionych miast na świecie. Pełno tu odważnych murali w stylu street artu i odzyskanych przędzalni przekształconych w centra kulturalne, a to miejsce tętni kreatywnością" – oceniła Łódź dziennikarka "The Independent".

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To polskie miasto pokochał też reżyser David Lynch

Lydia Swinscoe napisała m.in., że w Łodzi jest wiele niedrogich kwater oraz restauracji, gdzie świetnie i niedrogo karmią. Chwaliła ofertę muzealną Łodzi, w tym m.in. Centralne Muzeum Włókiennictwa. "Podczas pobytu odkryłam również, że nieżyjący już wielki amerykański filmowiec David Lynch również był fanem tego miasta, odwiedzając je w różnych okresach swojego życia" - wspomniała.

Te miasta znalazły się w rankingu poniżej Łodzi

Na kolejnych miejscach w zestawieniu dziennikarki "The Independent" znalazły się:

  • francuski Lyon
  • hiszpańska Walencja
  • greckie Ateny
  • włoski Neapol
  • bułgarska Sofia
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Źródło dziennik.pl
Tematy: podróżePolskaturystyka
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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