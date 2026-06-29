Wielka awantura Książula z kierownictwem hotelu. Jest zaskakująca odpowiedź z Gołębiewskiego

Bardzo głośny zrobił się materiał Książula, w którym relacjonował pobyt w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To luksusowy, niedawno otwarty obiekt. Tymczasem Książulo zastał na miejscu brudną wodę, lecącą z kranu, niesprawną klimatyzację i jedzenie, które nie zachwyca. Youtuber odwiedził hotel 26 czerwca, w czasie napływu do Polski bardzo wysokich temperatur. Według jego relacji w pokoju panowało ponad 30 st. C, a klimatyzacja nie była w stanie schłodzić wnętrza. Wraz z towarzyszem próbował radzić sobie samodzielnie, m.in. zamawiając lód. To właśnie te okoliczności miały skłonić jego ekipę do wcześniejszego opuszczenia obiektu i złożenia reklamacji.

Hotel Gołębiewski Pobierowo odpowiada na nagranie Książula

Kierownictwo hotelu wydało oficjalne oświadczenie. Napisano, że obiekt jest największym tego typu w Polsce i został wyposażony w nowoczesne rozwiązania techniczne, w tym elektronicznie sterowany system klimatyzacji. Zwraca też uwagę, że uruchomienie tak dużego kompleksu to operacja o wyjątkowej skali. Przedstawicielka hotelu przyznaje, że pobyt youtubera nie spełnił oczekiwań jego ekipy. "Ubolewamy, że pobyt Pana Szymona "Książula" i jego ekipy nie spełnił ich oczekiwań" - napisano w oświadczeniu. Podkreślono, że problem z temperaturą w apartamencie został zgłoszony w trakcie pobytu i wcześniej nie występował.

Hotel Gołębiewski rozpatrzył reklamację Książula

W przesłanym Plejadzie komentarzu Hotel Gołębiewski przekazał, że wspomnianą reklamację rozpatrzył pozytywnie. Obiekt podkreślił, że rozpatruje każde zgłoszenie, a w tym przypadku zdecydował się zwrócić całkowity koszt pobytu. "W przypadku Książula zwróciliśmy koszt pobytu, uznając reklamację za zasadną, choć ostateczne wnioski po filmie zostawiamy widzom" - napisano w oświadczeniu.