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Wielka awantura Książula z kierownictwem hotelu. Jest zaskakująca odpowiedź z Gołębiewskiego

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
wczoraj, 09:35
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książulo
Książulo skarżył się na warunki w Hotelu Gołebiewski w Pobierowie/YouTube
Kulinarny influencer złożył reklamację po pobycie w Hotelu Gołębiewskim, gdzie w trakcie upałów temperatura w pokoju wynosiła ponad 30 stopni. YouTuber domagał się zwrotu ok. 5 tys. zł wydanych podczas pobytu. Kierownictwo hotelu odpowiedziało influencerowi.

Bardzo głośny zrobił się materiał Książula, w którym relacjonował pobyt w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To luksusowy, niedawno otwarty obiekt. Tymczasem Książulo zastał na miejscu brudną wodę, lecącą z kranu, niesprawną klimatyzację i jedzenie, które nie zachwyca. Youtuber odwiedził hotel 26 czerwca, w czasie napływu do Polski bardzo wysokich temperatur. Według jego relacji w pokoju panowało ponad 30 st. C, a klimatyzacja nie była w stanie schłodzić wnętrza. Wraz z towarzyszem próbował radzić sobie samodzielnie, m.in. zamawiając lód. To właśnie te okoliczności miały skłonić jego ekipę do wcześniejszego opuszczenia obiektu i złożenia reklamacji.

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Hotel Gołębiewski Pobierowo odpowiada na nagranie Książula

Kierownictwo hotelu wydało oficjalne oświadczenie. Napisano, że obiekt jest największym tego typu w Polsce i został wyposażony w nowoczesne rozwiązania techniczne, w tym elektronicznie sterowany system klimatyzacji. Zwraca też uwagę, że uruchomienie tak dużego kompleksu to operacja o wyjątkowej skali. Przedstawicielka hotelu przyznaje, że pobyt youtubera nie spełnił oczekiwań jego ekipy. "Ubolewamy, że pobyt Pana Szymona "Książula" i jego ekipy nie spełnił ich oczekiwań" - napisano w oświadczeniu. Podkreślono, że problem z temperaturą w apartamencie został zgłoszony w trakcie pobytu i wcześniej nie występował.

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Hotel Gołębiewski rozpatrzył reklamację Książula

W przesłanym Plejadzie komentarzu Hotel Gołębiewski przekazał, że wspomnianą reklamację rozpatrzył pozytywnie. Obiekt podkreślił, że rozpatruje każde zgłoszenie, a w tym przypadku zdecydował się zwrócić całkowity koszt pobytu. "W przypadku Książula zwróciliśmy koszt pobytu, uznając reklamację za zasadną, choć ostateczne wnioski po filmie zostawiamy widzom" - napisano w oświadczeniu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: hotelksiążuloGołębiewski
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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