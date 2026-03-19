Polskie góry kojarzą się dziś wielu osobom z tłumami i komercją. Tatry i najbardziej znane części Beskidów pękają w szwach. W ich cieniu kryje się jednak Beskid Makowski. To pasmo zachowało swój naturalny, nieco surowy charakter. Jak podaje podroze.gazeta.pl, region ten przyciąga głównie pasjonatów natury, którzy uciekają od miejskiego hałasu. Znajdziesz tu rozległe lasy, szerokie doliny i puste ścieżki.

Gdzie szukać Beskidu Makowskiego?

To pasmo górskie leży w południowej Polsce, wciśnięte między bardziej znanych sąsiadów. Na zachodzie graniczy z Beskidem Małym i Żywieckim, a na wschodzie z Beskidem Wyspowym. Częścią tego regionu jest także Beskid Myślenicki. Beskid Makowski charakteryzuje się:

Łagodnymi wzniesieniami: Idealne na start przygody z górami.

Dostępnością: Szlaki nie wymagają od turysty ekstremalnej kondycji.

Przyjaznym klimatem: Krajobraz sprzyja długim, kojącym spacerom.

Lubomir – szczyt z widokiem na gwiazdy

Najwyższym punktem całego pasma jest Lubomir, który wznosi się na wysokość 904 m n.p.m. To obowiązkowy punkt każdej wycieczki w ten region. Na samym wierzchołku znajduje się obserwatorium astronomiczne. To jedna z najbardziej nietypowych atrakcji w polskich Beskidach.

Na Lubomir dotrzesz na kilka sposobów. Najkrótszą drogę znajdziesz na PrzełęczyJaworzyce. Jeśli jednak wolisz łatwiejszy spacer, wybierz trasę spod schroniska na Kudłaczach. Jak podaje podroze.gazeta.pl, szlak przez Kamiennik i SuchąPolanę pozwala poczuć prawdziwą dzikość tych gór. Przy dobrej widoczności z okolicznych pasm, np. Pasma Babicy, zobaczysz nie tylko Babią Górę, ale nawet odległe Tatry.

Skarby w dolinach

Beskid Makowski to nie tylko wędrówki po lesie. Okoliczne miasteczka kryją perły architektury i historii. Warto zejść ze szlaku, aby odwiedzić: