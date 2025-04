Zbliża się majówka 2025, a tuż za nią długi weekend czerwcowy, a następnie wakacje. To czas wyjazdów i spędzania czasu na świeżym powietrzu w pięknym otoczeniu przyrody. Wielu Polaków wybiera na miejsce wypoczynku wybiera morze. Jednak nie każdemu odpowiadają zatłoczone polskie kurorty z deptakami pełnymi straganów z chińskimi pamiątkami i plażami pełnymi parawanów. Te osoby będą zachwycone mało znanym, lecz przepięknym miejscem, w którym znajdą upragnioną ciszę i spokój.

Najpiękniejsza plaża w Polsce. Słajszewo

Słajszewo to niewielka kaszubska miejscowość, która położona jest 25 kilometrów na wschód od Łeby i 45 kilometrów na zachód od Jastrzębiej Góry. To miejsce, które może pochwalić się malowniczym skrawkiem wybrzeża, które przez wielu bywa uznawane za najpiękniejszą plażę w Polsce. Jest dużym atutem są... pustki nawet w środku sezonu.

Mało który turysta dociera do liczącej zaledwie stu mieszkańców wsi Słajszewo. Zdecydowana większość wybiera tętniące życiem kurorty, dzięki czemu to miejsce nadal pozostaje atrakcyjne dla amatorów spokojnego wypoczynku z daleka od gwaru deptaków, straganów z pamiątkami i licznych punktów gastronomicznych.

Słajszewo, choć niewielkie, oferuje ciekawą bazę noclegową dla turystów. Można wybierać spośród gospodarstw agroturystycznych, apartamentów oraz domków letniskowych. Oprócz pięknej, szerokiej plaży, wieś otoczona lasem, to również doskonałe miejsce do spacerów. Wśród atrakcji należy wymieć szlaki piesze na Wydmach Lubiatowskich oraz XIX-wieczną latarnię morską we wsi Sasino. Można tam skorzystać również z oferty stadniny koni. To idealne miejsce do wypoczynku dla osób, które cenią sobie odpoczynek daleko od hałaśliwych kurortów, a zamiast tego preferują relaks blisko przyrody.