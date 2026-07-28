Niemcy nie chcą już tu wypoczywać. Polacy nowym numerem jeden

Struktura rynków turystycznych w Bułgarii ulega całkowitej zmianie. Jak podaje portal novinite.com, powołując się na szefa Stowarzyszenia Agencji Turystyki Przyjazdowej Ivana Groszewa, w czołówce narodowości odwiedzających bułgarskie kurorty doszło do wielkiej roszady:

Pierwsze miejsce zajmują Polacy .

. Drugą pozycję zajmują Brytyjczycy .

. Trzecie miejsce przypadło Czechom .

. Niemcy, którzy dotychczas królowali na bułgarskich plażach, spadli dopiero na czwartą lokatę.

Spadek liczby turystów i puste hotele

Mimo sukcesu Polaków, cała branża turystyczna w Bułgarii notuje wyraźne minusy. Z pierwszych danych wynika, że letni sezon przyniósł 9-proc. spadek liczby zagranicznych wczasowiczów w całym kraju. Jeszcze gorzej sytuacja wyglądała w czerwcu na północnym wybrzeżu, gdzie przyjechało o 35 proc. mniej gości, a hotele w Złotych Piaskach świeciły pustkami.

Weronika Ziółkowska, przewodniczka i współwłaścicielka firmy wczasywBułgarii.pl, potwierdza mniejszy ruch i dodaje, że lokalni mieszkańcy tradycyjnie narzekają z powodu swoich dużych ambicji turystycznych.

Problemy i wyzwania branży turystycznej

Ivan Groszew wskazuje, że bułgarska turystyka nadal mierzy się z poważnymi problemami strukturalnymi. Główną barierą hamującą wzrost pozostaje ograniczona siatka połączeń lotniczych. Dla porównania, lotnisko w Tiranie w Albanii obsługuje obecnie więcej połączeń niż port lotniczy w Sofii. Eksperci zwracają również uwagę na rosnący trend rezerwacji na ostatnią chwilę, który wynika z niepewności geopolitycznych. Ostateczna ocena letniego sezonu pojawi się późną jesienią, a do tego czasu branża musi elastycznie zarządzać cenami.