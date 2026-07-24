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Prezydent podpisał ważną ustawę dla klientów biur podróży. Chodzi o odwołane wycieczki

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 15:47
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podróże
Ta nowelizacja ustawy jest bardzo ważna dla turystów/Shutterstock
Z tej nowelizacji ustawy powinni ucieszyć się turyści. Prezydent Karol Nawrocki podpisał w piątek nowelizację ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która umożliwi proponowanie klientom biur podróży voucherów za odwołane wycieczki.

Nowelizacja ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wprowadza mechanizm umożliwiający zaproponowanie podróżnemu przez organizatora turystyki vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości, czyli w okresie do dwóch lat od dnia przyjęcia vouchera. Propozycja związana jest z wybuchem konfliktu zbrojnego w Iranie, który zakłócił realizację umów dotyczących imprez turystycznych w krajach Bliskiego Wschodu.

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Co oznacza przyjęcie vouchera przez klienta biura podróży?

Impreza turystyczna to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, np. przelotu i noclegu. Zgodnie z nowelą wartość vouchera nie może być niższa niż kwota, którą klient wcześniej wpłacił za wycieczkę. Przyjęcie vouchera nie spowoduje rozwiązania umowy z organizatorem turystyki, dlatego środki wpłacone przez klientów będą podlegały ochronie przed niewypłacalnością organizatora turystyki.

Prezydent o reagowaniu na kryzys

"To rozwiązanie rozsądne, techniczne i poparte ponad politycznymi podziałami. W państwie odpowiedzialnym trzeba umieć reagować na kryzysy tak, aby chronić zarówno konsumentów, jak i polskie przedsiębiorstwa" - ocenił prezydent, cytowany przez KPRP.

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Źródło PAP
Tematy: prezydentpodróżeustawa
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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