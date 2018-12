KAYAK.pl sprawdził, jakich cen w hotelach mogą spodziewać się podróżni planujący świąteczny wypad.

Zakopane nieprzerwanie od lat zdobywa rankingi popularności w okresie świątecznym. Duża popularność wiąże się też ze wzrostem cen. Jak pokazuje analiza KAYAK.pl, za nocleg w pokoju dwuosobowym w hotelu 3- lub 4-gwiazdkowym Polacy zapłacą średnio 621 zł – ponad dwa razy więcej niż wynosi średnia cena w ciągu roku (300 zł/noc). Zakopane było także najdroższe w ubiegłoroczne święta ze średnimi kosztami za nocleg na poziomie 500 zł w pokoju dwuosobowym. W porównaniu do zeszłego roku ceny noclegów w stolicy Tatr wzrosły więc o 24 proc.

Wyższych niż zwykle kosztów mogą spodziewać się także podróżni odwiedzający Szklarską Porębę – drugi najdroższy kurort spośród ulubionych miejsc Polaków. Ucieczka przed świąteczną gorączką to koszt rzędu 610 zł za noc w pokoju dwuosobowym. W ciągu roku za ten sam standard podróżni płacili średnio 269 zł – ceny świąteczne to więc 227 proc. tych z ciągu roku. Trzeci najdroższy kierunek noworocznych podróży to Karpacz ze średnimi cenami noclegów na poziomie 583 zł na noc.

Miasta o najwyższych cenach noclegu w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Miasto/Średnia cena noclegu w okresie świątecznym/Średnia cena noclegu w całym 2018/% ceny w okresie świątecznym vs. w ciągu roku

Zakopane 621 zł 300 zł 207%

Szklarska Poręba 610 zł 269 zł 227%

Karpacz 583 zł 279 zł 209%

Kołobrzeg 436 zł 459 zł 95%

Toruń 381 zł 234 zł 163%

Aleksandra Pietraszek, rzecznik prasowy KAYAK.pl, komentuje: - Podróżni, którzy chcą uciec od świątecznej gorączki chętnie odwiedzają polskie góry. Warto rozważyć także mniej oczywiste kierunki i wybrać się np. nad morze. Analiza wyszukiwań hoteli nad polskim morzem pokazuje, że ceny w najpopularniejszych kurortach jak Kołobrzeg, Sopot czy Gdańsk, są nawet o kilka procent niższe w okresie noworocznym niż zwykle.

Analiza powstała w oparciu o wyszukiwania hoteli na KAYAK.pl w 2018 roku dla podróży między 21.12.2018 a 6.01.2019. Analiza dla 2017 roku powstała w oparciu o wyszukiwania hoteli na KAYAK.pl w 2017 roku dla podróży między 21.12.2017 a 6.01.2018. Średnie ceny zostały podane za noc w pokoju dwuosobowym w hotelach 3- lub 4-gwiazdkowych. Ceny mogły ulec zmianie, mogą się różnić lub nie być dłużej dostępne.