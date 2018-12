- Przeanalizowaliśmy dane dotyczące cen propozycji sylwestrowych w sześciu najpopularniejszych polskich miastach. Nasza analiza uwzględnia wszystkie rodzaje ofert - bale w restauracjach i hotelach, zabawy na salach bankietowych oraz imprezy w klubach i pubach. Średni koszt sylwestra w lokalu wynosi w tym roku 228 zł od osoby, co stanowi zaledwie 2 proc. wzrostu względem roku poprzedniego. Najdrożej jest w Warszawie, gdzie średnia cena to 273 zł, a najtaniej jest we Wrocławiu, gdzie zapłacimy średnio 207 zł – mówi Mateusz Goliat, ekspert portalu Sylwestrowo.pl.

Warszawa najdroższa i najbardziej popularna

W stolicy rozbieżność cen jest dość szeroka. Znajdziemy oferty, których cena zaczyna się od 199 zł od osoby, ale również takie, gdzie sięga ona nawet 650 zł. Średnia cena to 273 od osoby. Porównując z poprzednim rokiem to nie uległa ona szczególnej zmianie. To właśnie tutaj oferty zazwyczaj są all inclusive, co wynika zapewne z atrakcyjności spędzania sylwestra w stolicy kraju. Cena ta często dotyczy prestiżu lokalu oraz np. występujących tam osób. W cenie 650 zł możemy bawić się przy utworach wykonywanych przez Polskiego Elvisa.

W Krakowie bawimy się na balu maskowym

Nie dużo mniej popularny od stolicy jest Kraków. Średnia cena sylwestra w Krakowie to 232 zł od osoby, czyli 10 proc. więcej niż w poprzednim roku. Wśród ofert znajdziemy imprezy w klubach, prestiżowe bale czy kolacje w popularnych restauracjach. Najwięcej ofert z balem, to bale maskowe. Być może wpływ na to ma tajemniczy klimat Krakowa.

Wrocław sprzyja portfelowi

Wrocław to trzecie najczęściej wyszukiwane miasto na przywitanie Nowego Roku. Tutaj średnia cena balu sylwestrowego to 207 zł od osoby, wówczas gdy w zeszłym roku stawka ta wynosiła 190 zł. We Wrocławiu podobnie jak w Krakowie ceny sylwestra wzrosły o 10 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Tutaj znajdziemy wiele tematycznych ofert - sylwester w stylu Jamesa Bonda, Janusza i Grażyny, Hollywood, Amerykańskim czy black & white.

W Poznaniu ceny spadają

Dość często poszukujemy ofert sylwestrowych także w Poznaniu. Tutaj średnia cena balu sylwestrowego to 218 zł od osoby. Pomimo, że w innych miastach nastąpił wzrost cen, to tutaj zaobserwowaliśmy ich spadek o 8 proc.., dzięki czemu w Poznaniu możemy w tym roku bawić się nieco taniej. W tym mieście najwięcej znajdziemy tradycyjnych ofert balów sylwestrowych.

W Łodzi przodują tradycyjne bale

Pomimo, że Łódź to jedno z największych polskich miast, to nie znajdziemy tutaj tak wiele ofert sylwestrowych, jak w Warszawie czy Wrocławiu. Może mieć to związek z brakiem sylwestra miejskiego, przez co Łódź tego dnia odwiedza znacznie mniej osób. W Łodzi ceny wzrosły dość nieznacznie w stosunku do poprzedniego roku. Tutaj przywitamy Nowy Rok średnio w cenie 230 zł od osoby i zazwyczaj są to klasyczne bale sylwestrowe.

Jeśli Śląsk, to tylko Katowice

Biorąc pod uwagę wszystkie oferty z aglomeracji śląskiej, średni koszt sylwestra wynosi 230 zł od osoby, czyli podobnie jak w Łodzi. Zdecydowanie najwięcej propozycji znajdziemy w Katowicach - są to zarówno imprezy all inclusive, ale także tradycyjne bale, czy oferty sylwestrowych kolacji.

Pomimo tego, że sylwester to tylko jedna noc, to Polacy lubią spędzać ją w wyjątkowy sposób. Organizatorzy balów sylwestrowych dokładają wszelkich starań, by to właśnie ich ofertę wybrali goście, wymyślając coraz to ciekawsze atrakcje. Wzrost atrakcyjności przekłada się też na jego cenę. Im atrakcyjniejsza, tym droższa. Jednak to nie jedyny czynnik, który ma wpływ na cenę. Jest to także miasto, w którym sylwester jest organizowany. Im większe i bardziej rozrywkowe, tym wyższa cena. Równie duży wpływ ma odbywający się sylwester miejski w okolicy. Liczba turystów pojawiająca się tego dnia w mieście, to również dobry powód do tego, by cena oferty wzrosła.