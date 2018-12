Świątecznej gorączce łatwo ulec i w pośpiechu zapakować jakiś niedozwolony przysmak, fant bądź rzecz, której nigdy nie rozpatrywalibyśmy w kategorii "niedozwolona". Czego nie można zabrać na pokład? Skyscanner specjalnie na tę okoliczność przygotował poradnik, który pomoże uniknąć przykrych niespodzianek na lotnisku i uratować magię Świąt.

Kosmetyki

W przypadku kosmetyków należy pamiętać o limitach płynów. Żele do mycia, szampony, odżywki, olejki, błyszczyki, balsamy itp. można przewozić jedynie w opakowaniach o pojemności do 100 ml i w przeźroczystej torebce, aby były jak najlepiej widoczne. Dodatkowo, jednej osobie przysługuje 1 litr płynów i tego limitu przekroczyć nie można. W sieciowych drogeriach z łatwością dostaniemy specjalne plastikowe pojemniczki z dedykowanym dozownikiem, które można wypełnić ulubionym kosmetykiem w domu, bądź zakupimy gotowe miniprodukty idealne do wzięcia ze sobą w podróż.

Smakołyki

Śledziki w zalewie, kapusta z grzybami, miód, konfitury czy czekolada w słoiczku – te pyszności lepiej wsadzić do walizki w luku bagażowym. Chyba że, jak w przypadku kosmetyków, zdecydujemy się je przewozić w opakowaniach o maksymalnej pojemności 100 ml. Warto wiedzieć, że płynne kryterium obejmuje także te produkty, które mogą stać się płynne, choć ich wyjściowa konsystencja jest bardziej zwarta. Przykład to miękkie sery typu camembert. Do tej kategorii zaliczają się również dania w zalewie czy sosie.

Gadżety z podróży

Kule śniegowe to pamiątka z ferii na miarę magnesu na lodówkę i idealny świąteczny drobiazg, ale one również muszą spełniać wymagania dotyczące przewozu płynów. W przypadku wątpliwości co do ich pojemności, lepiej przepakować je do bagażu rejestrowanego. Ci, którzy na souvenir z podróży wybrali zapalniczkę będą mogli ją przewieźć tylko jako przedmiot trzymany przy sobie, na własny użytek. Spakowana do bagażu, albo w większej ilości, nie zostanie zaakceptowana podczas kontroli.

Korkociąg na prezent dla najlepszego przyjaciela do otwierania świątecznego wina od razu lepiej włożyć do bagażu rejestrowanego.

Zapakowane prezenty

Nie ma zakazu przewożenia prezentów w opakowaniu, już gotowych do wręczenia, ale istnieje ryzyko, że podczas kontroli ze względów bezpieczeństwa papier ozdobny zostanie usunięty.

Świąteczne gadżety

Ci, którzy mają znajomych lub rodzinę w Kanadzie czy Wielkiej Brytanii z pewnością dobrze znają cukierko-tuby czyli Christmas crackers. Z hukiem (dosłownie i w przenośni) otwiera się je w święta. Z tego względu większość linii lotniczych, w tym Ryanair, zabrania ich przewożenia. Inne, jak easyJet, godzą się na przewóz na pokładzie przez pasażera w limicie do dwóch nieotwartych opakowań. Przede wszystkim jednak zalecają trzymanie ich w luku bagażowym. Jeszcze większych obostrzeń należy spodziewać się, jeśli chodzi o wystrzałowe zabawki party poppers.

Choinka

Wszystko zależy od wielkości i rodzaju drzewka. Powinno ono spełniać wymogi odnośnie wagi i rozmiaru bagażu podręcznego i rejestrowanego. Odpowiednio złożona i zapakowana choinka nie powinna budzić zastrzeżeń (szczególnie ta sztuczna). Transport żywych drzewek wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Niektóre kraje m.in. Stany Zjednoczone nie wpuszczają do siebie obcych gatunków roślin. Problematyczny może okazać się też przewóz choinek z szyszkami, ze względu na ograniczenia dotyczące importowania nasion np. do UE spoza krajów z jej obszaru. Trzeba liczyć się również z limitami ilościowymi.

Jemioła

Jemioła to nieodzowny atrybut świąt. Jednak przepisy związane z przewozem roślin zdecydowanie nie zachęcają do zabrania jej na pokład. Rośliny powinny być zdrowe, warunkiem jest także pewność ich pochodzenia, a i tak mogą nie przejść inspekcji na granicy. Zastrzeżenia celników mogą budzić również owoce jagód, które często są elementem świątecznych wieńców.

Alkohol

Napoje wyskokowe przyniesione z zewnątrz traktowane są jak płyny. Natomiast te kupione w strefie Duty Free podlegają po prostu limitom bagażu podręcznego i rejestrowanego. Normy celne w ramach UE pozwalają jednej osobie przewieźć, na przykład 110 litrów piwa lub 10 litrów mocnego alkoholu na bazie spirytusu.