W ramach programu ukazała się relacja z podróży pary po Dolnym Śląsku - czytamy czwartkowym komunikacie. Na wycieczkę do Polski wybrał się rolnik z Hainaut, Olivier ze swoją partnerką Manon. Zwiedzali Wrocław, wypoczywali w Zamku Topacz. Rolnik wraz z wybranką miał okazję spróbować polskich regionalnych potraw.

- Postanowiliśmy wykorzystać do promocji naszego kraju jeden z najbardziej popularnych programów zarówno w Polsce jak i w Belgii. Od kilku miesięcy istnieje bezpośrednie połączenie Belgii z Wrocławiem, dlatego zdecydowaliśmy się na promocję atrakcji turystycznych Dolnego Śląska – wyjaśnił, cytowany w komunikacie, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Robert Andrzejczyk.

Według POT nie wykluczone, że nasz kraj zagości w belgijskim programie na dłużej. Polską zainteresowali się producenci programu. Poszukują w tej chwili samotnego Belga mieszkającego w Polsce, który chciałby wziąć udział w kolejnej edycji "L'Amour est dans le pré".

Program "L'Amour est dans le pré" to belgijski odpowiednik formatu "Rolnik szuka żony". Popularny program typu reality show transmitowany jest w czasie największej oglądalności w telewizji RTL TVI. Średnio ogląda go 600 tys. widzów, co stanowi ponad 40 proc. udziału w rynku - wskazano.