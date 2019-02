Przewoźnik wyjaśnił, że rejsy będą obsługiwane przez dwa typy samolotów boeing - B737 MAX i B737-800 NG.

LOT będzie obsługiwał połączenie na Korfu w każdą niedzielę. Samolot wystartuje z Warszawy z Lotniska Chopina o 8:15 i wyląduje na greckiej wyspie o 11:40. Rejsem powrotnym pasażerowie polecą o 12:40 i o 14:00 wylądują na stołecznym lotnisku.

Polski przewoźnik przywołuje dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego, według których w 2017 r. Grecja stała się najbardziej popularnym kierunkiem wakacyjnych podróży Polaków. - Położone u wybrzeży morza Jońskiego Korfu to dla polskich turystów jeden z najchętniej wybieranych kierunków również w Grecji. Wyspa zachęca pięknymi plażami, lazurową wodą i śródziemnomorską kuchnią. Sporą część terenu pokrywają drzewa cytrusowe, gaje oliwne i winnice, dlatego uznawana jest również za najbardziej zieloną wyspę w kraju - wskazano.

Cytowany w komunikacie Robert Ludera dyrektor działu siatki połączeń LOT jest przekonany, że nowe połączenie przypadnie do gustu turystom chcącym wypocząć w basenie Morza Śródziemnego.

Przewoźnik przypomniał, że pasażerowie LOT mogą dziś skorzystać z licznych połączeń do popularnych wakacyjnych miejsc np. do Tel Awiwu, Barcelony, Larnaki, Dubrownika, Zadaru, Puli i Splitu. Niedawno LOT ogłosił również inne sezonowe połączenie wakacyjne z Warszawy do Warny.

W ubiegłym roku przewoźnik przewiózł ponad 8,8 mln pasażerów, czyli o 2 mln więcej niż rok wcześniej. W tym roku planuje przekroczyć barierę 10 mln przewiezionych osób. Przewoźnik ma w swojej rozkładowej ofercie ponad 100 połączeń.