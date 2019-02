Marzec to doskonały miesiąc na podróżowanie, ze względu na przystępne dla kieszeni ceny, dużo niższe niż w pełni sezonu, a także idealną na krótki urlop pogodę. Skyscanner dla spragnionych słońca i wrażeń przygotował kilka ciekawych propozycji, które po długiej zimie idealnie rozbudzą zmysły i podróżniczy apetyt.

Modernistyczne bloki rodem z science fiction na paryskich przedmieściach projektu Ricardo Bofilli, płynące pod Atenami rzeki, czy 120 hal koncertowych i teatrów w Wiedniu – to i jeszcze więcej czeka na fanów przygód i ciekawostek.

1. Szalone lata studenckie - Eindhoven, Holandia – od 175 zł

Eindhoven w oczach wielu kojarzy się jedynie z centrum rozwoju technologicznego i przemysłowego – nic bardziej mylnego! To idealny kierunek dla tych, którzy cenią atmosferę i gwar typowo studenckiego miasta. Położone na południu Holandii w prowincji Brabancja Północna tętni życiem niemal całą dobę. To świetna alternatywa dla spragnionych 1-2 dniowego wypadu po to, by zmienić otoczenie, zapomnieć o codzienności i napawać się atmosferą wielokulturowego miasta. Wiele osób twierdzi, że Eindhoven jest jeszcze bardziej kosmopolityczne niż Londyn czy Paryż. City of Lights, zwane tak od momentu założenia tam firmy Philips, w listopadzie organizuje GLOW Eindhoven - Międzynarodowy Festiwal Światła w Sztuce i Architekturze! Miasto robi wówczas imponujące wrażenie! Będąc na miejscu koniecznie trzeba udać się do Muzeum Philipsa, a na koneserów sztuki współczesnej czeka galeria sztuki współczesnej, Van Abbemuseum, w której można podziwiać zbiory m.in. Picassa, Chagalla, Kandinsky'ego, El Lissitzky'ego czy Theo van Doesburga. Poszukiwacze chwili wytchnienia na łonie natury powinni udać się na spacer zielonym szlakiem wzdłuż rzeki Dommel do młyna wodnego Genneper. Tam nie można się nudzić!

2. Wino, muzyka i śpiew - Wiedeń – od 110 zł

Pierwsze skojarzenie z Wiedniem to majestatyczna architektura i podniosła atmosfera, miasto dla zamożnych emerytów i pasjonatów muzyki poważnej. Skyscanner obala ten mit. To istna zatoka galerii, muzeów i pałaców ze zbiorami, jakich nie ujrzymy nigdzie indziej. Podobno w Wiedniu mieści się aż 120 hal koncertowych i teatrów (w tym 4 opery) – nic dziwnego - to niekwestionowana stolica wirtuozów, w której żyli i tworzyli choćby Mozart, Beethoven, Strauss czy Schubert. Dodatkowo, miasto słynie z winnic, które zajmują powierzchnię około 700 hektarów – koniecznie warto spróbować lokalnego specjału - Wiener Germischte Satz. Co zobaczyć? Oprócz kompleksu pałacowego Hofburg, Katedry Św. Szczepana czy malowniczej starówki warto udać się do najstarszego na świecie (1897 rok) parku rozrywki – Prater, oferującego aż 250 różnych atrakcji. A jak stoicie z niemieckim? Warto pamiętać, że mieszkańcy na co dzień komunikują się w Wienerische, czyli dialekcie wiedeńskim, będącym odmianą niemieckiego.

3. Paryż, jakiego nie znacie – od 235 zł

"Paryż jest na tyle duży, żeby się zgubić, ale i na tyle mały zarazem, żeby móc coś dla siebie znaleźć" – to cytat Carlosa Ruiza Zafona z powieści “Cień wiatru”, z którym nie można się nie zgodzić. Czy jest ktoś, kto nigdy nie marzył, by je zobaczyć? Stolica Francji jest niezwykle popularna i co roku przyciąga rzesze turystów z całego świata - wydawałoby się, że już wszystko na jej temat zostało powiedziane. Nic bardziej mylnego! Skyscanner poleca udać się na przedmieścia i zobaczyć tajemnicze blokowiska, rodem z filmów science-fiction, zbudowane po II wojnie światowej i wydobyte z zapomnienia dzięki fotografowi Laurentowi Kronental, który stworzył absolutnie unikatowy cykl "Souvenir d’un Futur". To perły modernizmu, które zapierają dech w piersiach! Paryż mieści w sobie tak wiele, że można go zwiedzać na różne sposoby, choćby szlakiem kanałów, mostów i wszechobecnych fontann, a może filmowym – miasto było miejscem akcji wielu światowych produkcji, jak choćby "O północy w Paryżu", "Tożsamość Bourne’a", "Amelia" czy "Diabeł ubiera się u Prady".

4. Miasto podziemnych tajemnic - Ateny – od 250 zł

Mało kto wie, że pod najbardziej zaludnionym miastem Grecji, w którym żyje niemal 1/3 populacji, płyną rzeki. Aby się o tym przekonać wystarczy przyłożyć ucho do kanalizacji i usłyszeć ich szum. To dlatego w jednej z dzielnic Aten, Monastiraki, jest tak duża wilgotność. To jednak nie koniec podziemnych ciekawostek. Ateńskie metro, podobnie jak moskiewskie, robi imponujące wrażenie. W Moskwie za sprawą wręcz pałacowej, monumentalnej architektury, a w Atenach ze względu na to, że w trakcie jego budowy natknięto się na wiele zabytków, które są wystawione i można je podziwiać na wielu stacjach. Ateńskie atrakcje najlepiej zwiedzać w pierwszą niedziele miesiąca, ponieważ wówczas są bezpłatne. Co warto zobaczyć? Choćby najstarszy stadion świata i jedyny zbudowany w całości z marmuru – Kalimarmaro. Oprócz tak oczywistych punktów jak Akropol czy Świątynia Zeusa, Skyscanner poleca udać się do Plaki – niezwykle malowniczej i urzekającej części miasta, która rozciąga się od podnóża Akropolu aż po Syntagmę. Czekają tam na nas ciche zaułki, kamienne uliczki, urokliwe kafejki, tradycyjne przysmaki i kameralne muzea.