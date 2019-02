O wymarzone cele wyjazdu w towarzystwie ukochanej osoby zapytano mieszkańców 14 europejskich państw, w tym Polski, na zlecenie Budget Polska – wiodącej na rynku wypożyczalni samochodów w przystępnych cenach.

Królują miasta z filmów Woody’ego Allena

Miasta, które reżyser Woody Allen wykorzystał jako scenerię swoich romantycznych filmów – "O północy w Paryżu", "Zakochani w Rzymie" i "Vicky, Cristina, Barcelona" to według badanych idealne destynacje wyjazdu we dwoje.

Zdaniem Polaków stolica Francji jest najlepszym kierunkiem takiej podróży. O romantycznych chwilach u podnóża Wieży Eiffla, rejsie po Sekwanie czy spacerze ulicami artystycznej dzielnicy Montmartre marzy 37 proc. ankietowanych w naszym kraju. Barcelona – miasto słynące z niespotykanej architektury – to z kolei idealny cel wypadu z ukochaną osobą dla 33 proc. Imponujące, starożytne zabytki, piękne budowle i znakomita kuchnia – wszystko to można znaleźć w Rzymie, do którego ze swoją drugą połówką chciałoby wybrać się 32 proc. Polaków.

Pierwsza trójka najbardziej pożądanych celów romantycznej podróży według wszystkich badanych Europejczyków prezentuje się podobnie, jak w przypadku odpowiedzi wskazanych przez mieszkańców Polski. Miejscami na podium zamieniły się jedynie Barcelona i Paryż. Pierwszą pozycję w rankingu zajęła stolica Katalonii, którą wskazało 24 proc. ankietowanych. Za nią znalazł się Paryż z 23 proc. głosów. Na Rzym, który uplasował się na trzecim miejscu, zagłosowało 19 proc.

Rośnie popularność city-break

- Wśród Polaków rosnącą popularnością cieszą się krótkie, weekendowe wyjazdy, czyli tak zwane city-breaks. Nic więc dziwnego, że trzy europejskie, urokliwe miasta zostały wybrane jako idealne miejsca na romantyczny wypad – stwierdził Martin Gruber, dyrektor zarządzający Avis Budget Group na Polskę, Niemcy, Austrię, Szwajcarię oraz Czechy. – Wiele osób korzysta z tanich linii lotniczych i ląduje na lotniskach z dala od centrum miasta, które jest celem podróży. Na przykład podparyskie lotnisko Beauvais, do którego dociera wielu tanich przewoźników, znajduje się kilkadziesiąt kilometrów od stolicy Francji. Z tego powodu, aby zapewnić sobie komfort, pasażerowie chętnie przesiadają się z samolotu do wypożyczonego samochodu – wyjaśnia Gruber.





Metodologia badania

*Badanie zostało przeprowadzone przez agencję Sapio na próbie 14,138 konsumentów (w tym 1000 osób w Polsce) w 14 europejskich państwach między innymi w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, Austrii i Szwajcarii na zlecenie Avis Budget Group.