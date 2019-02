Airbus A380 to dwupokładowy, szerokokadłubowy, czterosilnikowy samolot pasażerski dalekiego zasięgu. W zależności od konfiguracji może zabrać na pokład od ponad 520 do ponad 850 pasażerów. Od momentu wejścia na rynek w 2007 roku został zamówiony w 317 egzemplarzach. Największy na świecie samolot pasażerski, który w standardzie ma miejsca dla 544 osób, został zaprojektowany, żeby rzucić wyzwanie legendarnemu Boeingowi 747, ale mu się to nie udało, gdyż linie lotnicze wsparły nową generację mniejszych, bardziej zwinnych odrzutowców - wskazuje agencja Reutera.

Airbus poinformował w oświadczeniu, że ostatni A380 zostanie dostarczony w 2021 roku. Koncern dodał, że linie lotnicze Emirates - największy odbiorca A380 - zdecydowały się zmniejszyć zamówienia na te samoloty i zamówić w sumie 70 mniejszych modeli: 40 maszyn A330 i 30 maszyn A350neo. Linie Emirates oświadczyły w czwartek, że porozumiały się z Airbusem w sprawie sprzedaży A380; do końca 2021 r. odbiorą jeszcze 14 samolotów tego typu. Z kolei nowy kontrakt na 70 mniejszych modeli opiewa na 21,4 mld USD - napisał przewoźnik w komunikacie.

W styczniu 2018 roku przedstawiciele Airbusa zapowiadali, że trzeba będzie wstrzymać produkcję A380, jeśli linie Emirates nie złożą na niego kolejnych zamówień. Airbus od 2016 roku boryka się z brakiem zamówień na te maszyny.