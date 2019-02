Z danych AirHelp wynika, że pasażerowie odlatujący z polskich lotnisk mogą ubiegać się o ogromne odszkodowania z tytułu występujących na nich zakłóceń. W 2018 r. takich osób było ponad 220 tysiące. Które z lotnisk odnotowało najwięcej problemów?

Miejsce 1. port lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Podobnie jak w poprzednich latach najbardziej problematyczne okazało się największe lotnisko w kraju. W 2018 r. na 83 tys. wszystkich odlotów aż 28 proc. było zakłóconych, czyli opóźnionych powyżej 15 minut lub odwołanych. Zgodnie z prawem unijnym o odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro na osobę mogą ubiegać się pasażerowie lotów odwołanych lub opóźnionych powyżej 3 godzin. Tym samym blisko 114 tys. pasażerów wylatujących w ubiegłym roku z tego portu jest uprawnionych do uzyskania rekompensaty finansowej.

Miejsce 2. port lotniczy Rzeszów-Jasionka oraz Kraków-Balice

Drugie miejsce w zestawieniu najbardziej problematycznych portów zajęło ex aequo lotnisko w Rzeszowie oraz w Krakowie. I choć Jasionka to stosunkowo mały port, który corocznie obsługuje około 3 tys. odlotów to w 2018 r. co czwarty z nich był zakłócony. Taki sam wynik, jeśli chodzi o skalę zakłóceń uzyskał port lotniczy Kraków-Balice. Co istotne, lotnisko to w porównaniu z rokiem 2017 zmieniło pozycję w rankingu z trzeciej na drugą, a liczba opóźnionych i odwołanych lotów wzrosła aż o 7 proc. (2017 r. – 18 proc., 2018 r. – 25 proc.).

Miejsce 3. port lotniczy Wrocław-Strachowice

Podium pod względem najwyższego odsetka zakłóceń zamyka lotnisko we Wrocławiu, które w 2018 r. odnotowało aż 23 proc. opóźnionych bądź odwołanych odlotów (na 12,4 tys. wykonanych). Oznacza to, że ponad 16 tys. pasażerów wylatujących z tego portu może złożyć wniosek o odszkodowanie lotnicze. Co istotne w roku poprzedzającym odsetek zakłóceń wynosił zaledwie 16 proc.

Najmniej zakłóceń w Katowicach

Jak wynika z danych AirHelp spośród 10 największych polskich lotnisk najniższy wskaźnik zakłóceń w 2018 r. uzyskał port lotniczy Katowice-Pyrzowice i wyniósł on 17 proc. na 12,1 tys. wszystkich odlotów. W porównaniu z rokiem 2017 lotnisko nadal utrzymało najlepszą pozycję w rankingu, pomimo, że wzrosła liczba problematycznych lotów (2017 - 14 proc.). Podobny wynik odnotowało lotnisko w Gdańsku – 18 proc. odwołanych bądź opóźnionych odlotów powyżej 15 minut.

Nieco więcej problemów doświadczyli natomiast podróżni wylatujący z Modlina, Poznania i Bydgoszczy – ich wskaźnik zakłóceń wyniósł 21 proc., a tym samym porty te zajęły ex aequo 4. pozycję w rankingu. Na 5. miejscu znalazł się port w Szczecinie, gdzie w 2018 r. zakłócony był co piąty lot.

Ranking zakłóceń na największych lotniskach w Polsce w 2018 roku (na podstawie danych AirHelp):

Lp. Lotnisko Liczba wszystkich odlotów Wskaźnik zakłóconych odlotów* Liczba poszkodowanych pasażerów**

1. Warszawa Chopin (WAW) 83 000 28% 113 900

2. Rzeszów-Jasionka (RZE) 3 400 25% 7 300

3. Kraków-Balice (KRK) 24 800 25% 29 400

4. Wrocław-Strachowice (WRO) 12 400 23% 16 600

5. Warszawa-Modlin (WMI) 9 100 21% 11 000

6. Poznań-Ławica (POZ) 7 900 21% 9 500

7. Bydgoszcz (BZG) 1 400 21% 1 800

8. Szczecin-Goleniów (SZZ) 2 500 20% 2 200

9. Gdańsk-Rębiechowo (GDN) 18 700 18% 16 100

10. Katowice-Pyrzowice (KTW) 12 100 17% 12 500

*obliczany na podstawie liczby odlotów opóźnionych powyżej 15 minut oraz odwołanych

** liczba pasażerów upoważnionych do odszkodowania z powodu zakłóceń lotów