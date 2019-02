W czwartek w salonie biznesowym "Mazurek" LOT-u na Lotnisku Chopina odbyła się konferencja prasowa na temat wspólnego projektu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i LOT-u pt. "Kino na 100!". Oprócz ministra kultury, uczestniczyli w niej prezes LOT-u Rafał Milczarski, członek zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT Stefan Malczewski, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski oraz dyrektor Biura Produktu LOT Krzysztof Moczulski.

"Kino na 100!" jest częścią projektu "Kino Niepodległej. Najważniejsze filmy stulecia", realizowanego przez PISF w ramach wieloletniego programu rządowego "Niepodległa" na lata 2017-2022. Celem przedsięwzięcia jest prezentacja polskiej klasyki filmowej na pokładach samolotów dalekodystansowych LOT-u – Boeingów 787 Dreamliner.

- Polski Instytut Sztuki Filmowej i LOT, nasz narodowy przewoźnik, zdecydowali, że nasi pasażerowie, klienci LOT-u z całego świata, przez dwa lata będą mogli oglądać najlepsze polskie produkcje filmowe - sto wybranych filmów, tych najbardziej reprezentatywnych, najpiękniejszych, najwspanialszych. I to nie tylko filmów fabularnych, na pokładach naszych samolotów będą prezentowane także filmy dokumentalne i animowane - poinformował minister kultury.

Dodał, że dwuletni koszt tego projektu z wieloletniego programu rządowego "Niepodległa" wynosi 400 tys. złotych. - Nie są to wielkie pieniądze, jeżeli mamy w zamian dwa lata kontaktu z najlepszymi dziełami polskiej kultury, polskiej sztuki - powiedział.

Prezes LOT-u powiedział, że "LOT jest ambasadorem Polski na świecie, a dzięki gościnnym pokładom LOT-u Polska jest bliżej bardzo wielu krajów świata". Jak mówił, "dzięki współpracy z PISF-em najdonioślejsze dzieła polskiej kinematografii będą mogły być obejrzane przez pasażerów i to jest znakomita wiadomość dla Polski, dla polskiej kinematografii i dla Polskich Linii Lotniczych LOT, które się bardzo aktywni włączą w celebrowanie polskiej niepodległości".

Milczarski przypomniał, że 2019 r. to rok 90-lecia LOT-u, więc, jak mówił, jest to "wspaniały jubileusz" i "trudno wyobrazić sobie lepszy sposób na jego celebrowanie, jak właśnie taka współpraca".

Dyrektor PISF poinformował, że w ramach projektu będzie pokazanych 100 filmów, które zostały wyselekcjonowane na zlecenie PISF przez komisję pod przewodnictwem prof. Tadeusza Lubelskiego. - To są filmy, które pokazują całe spektrum polskiej kinematografii, dotyczy to nie tylko filmów fabularnych, ale także dokumentów i animacji. Są to największe perły polskiej kinematografii - zaznaczył.

Moczulski zauważył, że będą prezentowane nie tylko filmy fabularne, ale także, "wybór dokumentów, w tym >89 mm od Europy<, >Defilada< i wiele innych, jak również animacje i filmy dla dzieci". - Biorąc pod uwagę profil naszego pasażera, gdzie w zależności od rejsu jest od 30 do 80 proc. pasażerów tranzytowych, którzy w Warszawie tylko się przesiadają, jest to znakomity sposób na przybliżenie polskiej kultury i zachęcenia do odwiedzenia Polski - wskazał.

Projekt zakłada, że w ciągu kolejnych dwóch lat dla pasażerów dostępnych będzie cyklicznie 100 filmów fabularnych, dokumentalnych oraz animowanych, reprezentujących najważniejsze dokonania polskiej kinematografii. Co trzy miesiące na pokłady samolotów LOT będzie trafiał wymiennie nowy pakiet najważniejszych polskich filmów z ostatnich stu lat.

Łącznie zaplanowano osiem cykli zawierających 10 lub 15 filmów. Pierwszy cykl składający się z 10 filmów fabularnych wystartował 1 grudnia 2018 r. i obecnie dobiega końca. Widzowie mogli obejrzeć dzieła Andrzeja Wajdy: "Ziemię obiecaną", "Człowieka z marmuru" i "Wesele" oraz Krzysztofa Kieślowskiego: "Amatora" i "Przypadek", a także inne fabuły: "Dzień świra" Marka Koterskiego, "Młyn i krzyż" Lecha Majewskiego, "Nóż w wodzie" Romana Polańskiego, "Potop" Jerzego Hoffmana oraz "Rewers" Borysa Lankosza.

Kolejny cykl filmów ruszy 1 marca i potrwa do końca maja br. Pasażerowie będą mogli zobaczyć m.in. "Rejs" Marka Piwowskiego, "Panny z Wilka" Andrzeja Wajdy, "Barwy ochronne" Krzysztofa Zanussiego, "Gorączkę" Agnieszki Holland, "Wodzireja" Feliksa Falka, "Pogrzeb kartofla" Jana Jakuba Kolskiego oraz "Body/ciało" Małgorzaty Szumowskiej.

Zaprezentowane zostaną też filmy dokumentalne: "Książę i dybuk" Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego oraz "Rodzina człowiecza" Władysława Ślesickiego, a także animację "Świteź" Kamila Polaka. Ostatni cykl zakończy się 30 listopada 2020 r.

Wszystkie filmy będą dostępne w angielskiej wersji językowej, a wybrane – także w japońskiej, chińskiej, koreańskiej oraz węgierskiej.