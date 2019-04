Waszczykowski leciał samolotem do Brukseli; podróż bardzo mu się nie podobała.

- Dziś na rejsowy lot do Brukseli LOT podstawił samolot tanich linii litewskich Get Jet. Skandaliczne warunki lotu dla osób, które nie lecą tam na wakacje lecz do pracy – napisał (pisownia oryginalna).

Na to zareagował Radosław Sikorski. - Może wyborcy powinni oszczędzić Panu Ministrowi tych katuszy? - zapytał drwiąco.

Na tym jednak sprawa się nie zakończyła.

- I po co to szydzenie? Nikt na tej trasie urzędników nie oczekuje luksusów. Ale trudno lecieć w garniturze i z teczka pełna dokumentów siedząc po turecku w samolocie przystosowanym dla wycieczek wakacyjnych. I tylko tyle i po co ta debata polityczna? – żalił się też Witold Waszczykowski.

Ostatecznie do sprawy odniosły się także linie lotnicze LOT.

- Polskie Linie Lotnicze LOT w zastępstwie pięciu uziemionych Boeingów 737 MAX 8 wynajmują cztery samoloty z rodziny Boeing 737: dwa samoloty B737-800 ze 189 miejscami na pokładzie i dwie maszyny B737-400 mogące zabrać na pokład 168 pasażerów - tłumaczy Jakub Panek, ekspert ds. PR LOTu. - Naszym priorytetem jest utrzymanie siatki połączeń i realizacja zaplanowanych lotów. Mimo, że wynajmowane przez nas samoloty są maszynami wcześniejszej od B737 MAX 8 generacji, to pozwalają zaoferować naszym Pasażerom komfortową i bezpieczną podróż.