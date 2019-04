● Ponad 230 000 pasażerów wylatujących w ostatnich 12 miesiącach z polskich lotnisk może ubiegać się o odszkodowanie za poważne opóźnienia i odwołania lotów.

● Na przestrzeni ostatnich 3 lat wnioski podróżnych korzystających z usług irlandzkiego przewoźnika Ryanair zostały odrzucone w 95 proc. przypadków.

● Drugie popularne w Polsce tanie linie lotnicze Wizz Air nie uznały 33 proc. roszczeń, a krajowy przewoźnik LOT 27 proc.

Ranking otwiera tunezyjska linia Tunisair, która nie uznaje żadnych roszczeń pasażerskich (100 proc. przypadków). W czołówce najgorszych przewoźników znalazły się też takie europejskie linie jak: Iberia – 96 proc. odrzuconych roszczeń, Easyjet – 96 proc. oraz Ryanair – 95 proc. Wyniki te dotyczą wniosków o odszkodowanie złożonych pomiędzy 1 stycznia 2016 r. a 31 grudnia 2018 r., od których wypłaty bezpodstawnie uchyliły się linie lotnicze.

Jeżeli chodzi o popularnych wśród Polaków przewoźników to w rankingu w pierwszej dwudziestce znalazły się też linie Lufthansa i Emirates, które odrzucają co drugi złożony przez pasażerów wniosek. Co trzecie roszczenie nie zostaje natomiast uznane przez tanie linie lotnicze Wizz Air. Krajowy przewoźnik LOT uplasował się w zestawieniu na 32. miejscu z wynikiem 27 proc. odrzuconych bezpodstawnie wniosków.

Sytuacja wygląda równie niepokojąco w przypadku międzynarodowych linii lotniczych, ponieważ 1 na 2 pasażerów składających przeciwko nim roszczenie został pozbawiony odszkodowania, do którego był uprawniony. Z badania AirHelp wynika, że w latach 2016-2019 z ponad 260 000 zakłóconych globalnie lotów setki tysięcy podróżnych nadal muszą walczyć o swoje prawa w przypadku opóźnienia lub odwołania rejsu.

W związku z rosnącą liczbą zakłóconych lotów pasażerowie zbyt często muszą walczyć o zwrot należnych im pieniędzy. - Muszą zmagać się z niewystarczającymi wyjaśnieniami ze strony przewoźnika czy też brakiem reakcji. Linie lotnicze mogą też powiedzieć, że wypłacą odszkodowanie tylko tym pasażerom, którzy złożyli wniosek bezpośrednio u nich. Kto jednak zagwarantuje im, że przewoźnik prawidłowo osądził ich wniosek o odszkodowanie widząc takie dane? – mówi Marta Koziarz, ekspert AirHelp.

Zestawienie 6 popularnych wśród Polaków linii lotniczych, odrzucających niesłusznie wnioski pasażerów o odszkodowanie

Pozycja w zestawieniu Pozycja w rankingu globalnym (na 46 międzynarodowych linii lotniczych) Linia lotnicza Kraj Wskaźnik odrzucanych wniosków (%)

1. 3. Easyjet Wielka Brytania 96%

2. 4. Ryanair Irlandia 95%

3. 18. Lufthansa Niemcy 51%

4. 19. Emirates Zjednoczone Emiraty Arabskie 50%

5. 26. Wizz Air Węgry 33%

6. 32. Polskie Linie Lotnicze LOT Polska 27%

Ekspert radzi

W przypadku zakłóceń, które wystąpiły w ciągu ostatnich trzech lat nadal może nie być za późno by złożyć wniosek o odszkodowanie. Pasażerowie muszą jednak pamiętać o kilku zasadach:

● W przypadku opóźnienia powyżej 3h lub odwołania lotu bądź odmowy wejścia na pokład samolotu pasażerowie mogą być uprawnienia do rekompensaty w wysokości do 600 euro na osobę. Loty chronione tym prawem to te poruszające się w granicach Unii Europejskiej: rozpoczynające się w UE lub lądujące na jej terenie, pod warunkiem, że są obsługiwane przez przewoźnika zarejestrowanego w Unii. Ponadto, zakłócenia te muszą wynikać z przyczyn zależnych od linii.



● W kwietniu 2018 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że linie lotnicze muszą również zrekompensować pasażerom opóźnienia i odwołania lotów spowodowane strajkiem

personelu lotniczego. Postanowienie to dotyczy wszystkich poprzednich strajków, jak i tych nowych.



● Zgodnie z prawem UE pasażerowie mają zazwyczaj do 3 lat na ubieganie się o rekompensatę finansową od przewoźnika.



● W przypadku oczekiwania na lotnisku przez ponad 2 godziny, linie lotnicze mają też obowiązek zapewnić podróżnym bezpłatne posiłki oraz napoje, dostęp do komunikacji, a nawet zakwaterowanie, jeżeli wymaga tego sytuacja.



● Przewoźnicy są zwolnieni z obowiązku rekompensaty tylko w nadzwyczajnych okolicznościach takich jak: niekorzystne warunki atmosferyczne czy nagłe przypadki medyczne.