Jak opisuje "The Independent", mowa o samolocie tajwańskich linii Eva Air, który leciał z Los Angeles do Tajpej. Pogoda nie sprzyjała pilotom, więc zostali poproszę o skręt w lewo i wzniesienia się wyżej. Zaledwie 40 sek. później dało się słyszeć: "Skręć w prawo, skręć w prawo o 180 stopni. Co ty robisz?! Kieruj się na południe. Nie wznoś się!".

Samolot przeleciał około 1600 stóp (ok. 500 metrów) od góry Mount Wilson, ominął ją w ostatniej chwili.

"Śledztwo wykazało, że kontroler lotu wprowadził w błąd pilotów, myląc kierunek lewy z prawym".