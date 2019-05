Europejskie stolice w przystępnych cenach

Niemal połowa ankietowanych Polaków (46 proc.) planuje w tym roku wybrać się na tzw. city break. Wszystkich zwolenników takiej formy podróżowania powinien ucieszyć fakt, że to właśnie loty do europejskich stolic znalazły się w rankingu najtańszych kierunków last-minute na długi weekend wokół święta Bożego Ciała. W zestawieniu znajdują się najpopularniejsze miasta Wielkiej Brytanii, Malty, Ukrainy, Holandii, Hiszpanii oraz Włoch.

Najmniej zapłacą turyści wybierający się do Wenecji – bilet w dwie strony w klasie ekonomicznej wyniesie ich średnio 196 zł. Do końca listopada odbywać się będzie cykliczny pokaz sztuki współczesnej - Biennale of Venice, co sprawia że miasto na wodzie to doskonały kierunek dla tych, których szukają wrażeń artystycznych. Kilkadziesiąt złotych więcej trzeba zapłacić natomiast za bilety do Londynu, gdzie przez cały czerwiec Brytyjczycy świętują urodziny Królowej Elżbiety II, a tego weekendu odbywać się będzie jedno z największych wydarzeń kulinarnych – Taste of London. Koszt przelotu do Mediolanu, Luqi, Aten czy Amsterdamu zamknie się w kwocie 500 zł. Osoby, które chciałyby poznać lepiej słowiański folklor, powinny rozważyć wyjazd na Ukrainę. Za przelot do Kijowa zapłacą średnio 341,5 zł, a do Lwowa 424 zł.

Lista 10 najtańszych kierunków na czerwcowy weekend

Miasto/Średnia cena biletu lotniczego w dwie strony

Wenecja 196 zł

Londyn 218 zł

Kijów 341,5 zł

Mediolan 347 zł

Luqa 383,5 zł

Lwów 424 zł

Amsterdam 457 zł

Ateny 474,5 zł

Rzym 483 zł

Barcelona 676 zł

Aleksandra Sowa-Frąckowiak, rzecznik KAYAK.pl, komentuje: - City breaki to świetna alternatywa dla osób, które chcą podładować baterie jeszcze przed pełnym rozkwitem sezonu urlopowego. Jak pokazują nasze dane, podróżni wciąż mogą znaleźć wiele interesujących miejsc na zbliżający się długi weekend, do których loty są dostępne w przystępnych cenach.