Sprawdziliśmy, gdzie użytkownicy poszukują noclegów na wakacyjne miesiące. Analizie poddane zostały zapytania o nocleg w okresie czerwiec – sierpień 2019 w portalu Nocowanie.pl.

Wakacyjne Top 20

W wakacje już od wielu lat nieprzerwanie triumf święci wybrzeże. - Przypuszczamy, że w tym roku będzie podobnie, jednak na ten moment trudno wytypować faworyta, bo różnice są naprawdę niewielkie. Pojawiają się tu takie miasta jak Władysławowo, Łeba i Kołobrzeg - mówi Kamila Miciuła Specjalista ds. marketingu i PR Nocowanie.pl



Jeśli prześledzimy kolejne pozycje, zdecydowanie częściej wybierane są miejscowości położone nad polskim morzem: Sarbinowo, Jastarnia, Ustronie Morskie, Pobierowo, Mielno, Ustka, Karwia, Krynica Morska, Międzyzdroje, Rewal, Rowy, Dziwnów czy Sopot. Na południu kraju na ten moment najbardziej atrakcyjne są Zakopane, Karpacz, oraz Solina i Polańczyk.



Kiedy urlopy?



Najbardziej popularny termin urlopu to przełom lipca i sierpnia. Wzrost widać już od 20 lipca, aż do 10 sierpnia. Jeśli więc chcielibyście wyjechać w tym okresie, to ostatni dzwonek, by znaleźć atrakcyjny nocleg. Inny cieszący się dużym zainteresowaniem terminy to długi weekend sierpniowy, najwięcej zapytań o nocleg przypada na daty 15-18 sierpnia.

Jeśli więc nie macie jeszcze planów najlepiej pomyśleć o last minute na początku lipca, najłatwiej wtedy znaleźć noclegi.



Gdzie nocować?



Zdecydowana większość turystów stawia na kwatery i pokoje, jest to doskonały pomysł na ekonomiczne noclegi, szczególnie jeśli planujemy aktywnie wykorzystać czas urlopu i nie zamierzamy spędzać wiele czasu w miejscu noclegu.

Apartamenty lub domki zapewniają prywatność i dają większą swobodę np. możliwość samodzielnego przyrządzenia posiłków, dlatego są często wybierane przez rodziny z dziećmi. W przypadku domków cenią szczególnie ogrody i place zabaw dla swoich pociech.



Ile zapłacimy?

W najpopularniejszych wakacyjnych destynacjach średni koszt noclegu dla dwóch osób to około 150 zł. Oczywiście ceny różnią się w zależności od terminu i kategorii obiektu noclegowego, najtaniej będzie w kwaterach i prywatnych pokojach. Dla większych grup, korzystne są pobyty w domkach. Warto zaznaczyć, że tegoroczne ceny noclegów utrzymują się na poziomie z ubiegłych lat, a ofert noclegowych z roku na rok przybywa.