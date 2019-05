10. Trzęsacz

Choć w rankingu plasuje się na 10. miejscu, w zestawieniu najbardziej romantycznych plaż nie ma sobie równych. Wszystko za sprawą sięgającego na wysokość 5-kondygnacyjnego budynku klifu, w cieniu którego leniwie ciągnie się szeroki na 40 m i długi na 2 km złoty pas piasku. Niepowtarzalnego charakteru skarpie – którą upodobali sobie zwłaszcza amatorzy widokowych skoków w tandemie – nadają ruiny XIV-wiecznego kościoła. Według legendy to właśnie tu, na przykościelnym cmentarzu, pochowana jest Zielenica – schwytana niegdyś przez rybaków bogini morza. Zazdrosny ojciec – Bałtyk – nieustannie posyła po jej ciało ogromne fale, które podmywają mury kościoła.



Na nieco mniej romantycznych turystów czekają w gminie Rewal liczne atrakcje o innym charakterze, m.in. Park Wieloryba, gdzie można podziwiać płetwala błękitnego o długości 35 m, czy też Nadmorska Kolej Wąskotorowa.

9. Jarosławiec

Kilka buldożerów, rurociąg, pogłębiarka, kilkadziesiąt tysięcy metrów sześciennych morskiego piasku i plaża w Jarosławcu szturmem wdarła się do rankingu najlepszych plaż w naszym kraju (i nie tylko)! Ogromna na 5 ha plaża to ewenement na skalę europejską. Poza nią na Starym Kontynencie jeszcze tylko sztuczna plaża w Holandii jest w stanie oprzeć się niszczącym siłom morskich fal. My zaś nie zamierzamy opierać się jej urokowi, zwłaszcza, że władze gminy Postomino zapowiadają tu przypływ nowych inwestycji i naprawdę dużą falę atrakcji.

8. Międzyzdroje

Gdyby szukać porównania w skali całego świata, słynny kurort w Międzyzdrojach określić by można mianem polskiego Monte Carlo, Cannes czy Malibu. Nigdzie indziej nad Bałtykiem nie znajdziemy takiego zagęszczenia gwiazd, gwiazdeczek i celebrytów jak właśnie tu, podczas corocznego Festiwalu Gwiazd. O randze tego miejsca najlepiej świadczy fakt, że w sezonie przebywa tu 7 razy więcej gości niż stałych mieszkańców!



Jednak plejada gwiazd polskiego show-biznesu to nie jedyna atrakcja w Międzyzdrojach. Podczas spaceru po tutejszej plaży wrażenie robi piękny widok na pobliskie klify, z najwyższą na polskim Wybrzeżu górą Gosań na czele. Warto się też wybrać na spacer po długim na 120 metrów molo, najlepiej… o zachodzie słońca. Na tych, którzy chcieliby odpocząć na chwilę od gwaru i tłumów, czekają zaś nieopodal leśne ścieżki i tajemnicze uroczyska Wolińskiego Parku Narodowego.

7. Ustka

To jedna z tych plaż, na której dobrze poczują się zarówno amatorzy tętniących życiem kurortów, jak i poszukiwacze spokoju… pod warunkiem, że dobrze wybiorą jej część. W krajobrazie na wschód od dzielącego plażę w Ustce na dwie połowy kanału portowego dominują kolorowe stragany, knajpki i atrakcje dla dzieci. To też ulubiony fragment Bałtyku dla poławiaczy bursztynu, którzy zimą w gumowych strojach, z kosiorami na ramieniu zanurzają się w spienionych wodach Bałtyku.



Na zachód rozpościerają się natomiast dzikie, wydmowe krajobrazy. Piasek jest tu przyjemny i delikatny, a dodatkowo… z roku na rok jest go coraz więcej. Poza wejściem, które wiedzie wzdłuż zachodniego falochronu, na plażę dostać się można przez ścieżki otoczone wonnymi lasami sosnowymi.

6. Sopot

Sopot to nie tylko najdłuższe molo w Europie, słynny "monciak" i Opera Leśna. To także wspaniała – długa na 4,3 km i szeroka aż na 110 m – plaża przyciągająca miłośników słonecznych kąpieli z całej Polski i nie tylko. Wyróżniają ją bliskość centrum miasta, znakomite zaplecze turystyczne (bary, wypożyczalnie sprzętu sportowego i leżaków, atrakcje dla dzieci), łagodne zejście do wody i Błękitna Flaga, która powiewa nad sopockim kąpieliskiem nieprzerwanie od 2010 roku. Przy plaży znajduje się oczywiście wspomniane molo – warto przespacerować się aż na sam jego koniec, stężenie jodu jest tam bowiem dwukrotnie wyższe niż na lądzie!

5. Hel

Jeszcze w XVII w. na Hel można było dostać się tylko statkiem lub wpław – była to bowiem jedna z kilku osobnych wysepek, oblewanych ze wszystkich stron spienionymi wodami Bałtyku. Z czasem jednak wspólne działania morza (które nanosiło kolejne tony piasku) oraz człowieka (który naturalne konstrukcje umacniał) sprawiły, że archipelag zmienił się w mierzeję. Na tyle niezwykłą, że w 2013 r. trafiła nawet na stworzoną przez serwis The World Geography listę 15 najbardziej zdumiewających półwyspów świata.



Aż 70 dni słonecznych w roku, długie na 100 m kąpielisko, silne, pożądane przez amatorów windsurfingu i kitesurfingu wiatry i fokarium – to powody, dla których warto się wybrać kraniec 30-kilometrowej mierzei. Jeśli jednak okazałyby się niewystarczające, zawsze pozostają inne plaże po obu stronach cypla, m.in. szczycąca się największą płycizną na całym półwyspie Jastarnia czy wyróżnione w zeszłorocznym zestawieniu National Geographic Polska "10 najpiękniejszych plaż pod słońcem" Chałupy.

4. Dębki

Stan wakacyjnej beztroski można tu osiągnąć w czasie krótszym niż zajmuje rozłożenie ręcznika. Widok pięknej, szerokiej na ponad 100 m plaży z drobniutkim piaskiem o urzekającej, jasnej barwie momentalnie ścina z nóg i zachęca do wylegiwania się w towarzystwie szumu fal. Od strony lądu odgradzają ją nadmorski las i niewysokie wydmy – zejścia na nią są więc łagodne i bezpieczne. Tak samo jak zejścia do wody. Dużą atrakcją dębskiej plaży jest malowniczy odcinek, gdzie swój bieg kończy rzeka Piaśnica. Kończą się tu też spływy kajakowe. Ponadto Dębki słyną z plaży naturystów – kurort został nawet okrzyknięty nieoficjalną stolicą polskich nudystów.

3. Kołobrzeg

O takiej plaży marzy się w mroźne, zimowe wieczory! Szeroka, piaszczysta i bardzo zadbana kołobrzeska plaża po kilku latach rewitalizacji stała się prawdziwym rajskim zakątkiem. Panują tu znakomite warunki i do zażywania kąpieli słonecznych (piasek jest miękki i drobny), i do uprawiania sportów wodnych (tj. surfing, żeglarstwo czy jazda na nartach wodnych). W sezonie na plaży wydzielane są 3 kąpieliska: Plaża Centralna (o długości niemal 400 m i szerokości ok. 90 m), Plaża Zachodnia i Plaża Wschodnia. O bezpieczeństwo plażowiczów dbają ratownicy wodni i medyczni. Najpiękniejszy odcinek, z wysokim, szerokim wałem wydmowym, znajduje się na zachód od ujścia Parsęty, w stronę Grzybowa. Wzdłuż Plaży Centralnej między molo a latarnią morską ciągnie się malowniczy Bulwar Jana Szymańskiego. Na wschód od molo biegnie z kolei Promenada Wydmowa – jedna z najdłuższych i najpiękniejszych nadbałtyckich alei spacerowych.



2. Łeba

Aby dostać się na długą na 6 km i szeroką na 20-30 m plażę z centrum Łeby, trzeba liczyć się z około 15-minutowym spacerem. Ale naprawdę warto – nigdzie indziej na Wybrzeżu nie znajdziemy bowiem tyle piasku na kilometr kwadratowy. I to jakiego piasku! Łebska plaża jest szeroka, czysta i malownicza, a struktura ziarenek piasku przywodzi na myśl mąkę. No i tuż obok znajduje się Słowiński Park Narodowy, czyli jeden z największych w Europie kompleksów ruchomych wydm.

W sezonie na amatorów wodnych kąpieli czeka strzeżone kąpielisko z łagodnym zejściem do wody o długości 1 km. U ujścia kanału Chełst do rzeki Łeby znajduje się port, a w porcie statki i jachty, na pokładzie których wyruszyć można naprzeciw morskim falom.



1.Świnoujście

Na długiej na 10 km plaży w Świnoujściu od przeszło dekady, rok w rok, powiewają Błękitne Flagi. Od lat ten szeroki (miejscami nawet na 200 m) pas złocistego piasku w cieniu słynnej Stawy Młyny i nieopodal XIX-wiecznego pruskiego fortu Gerharda zdobywa 1. miejsce w rankingu polskich plaż. I trudno się temu dziwić! To w końcu jedna z najczystszych, najbezpieczniejszych i ekologicznie zarządzanych plaż polskiego Wybrzeża. Na dodatek oblewana wodą Bałtyku o statystycznie najwyższej temperaturze w kraju.



Na świnoujskim kąpielisku wypoczywa się aktywnie. Oprócz zażywania kąpieli morskich i słonecznych można tu m.in. skorzystać ze zjeżdżalni wodnych, trampolin, boiska do gry w siatkówkę plażową czy wypożyczyć skuter wodny. Od przeszło 200 lat Bałtyk w tym miejscu cofa się, oddając plażę plażowiczom i… inwestorom. To tu powstał (i wciąż się rozbudowuje) największy kompleks hotelowo-apartamentowy na Wybrzeżu – Baltic Park Molo.