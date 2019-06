- Tysiące poznaniaków, którzy co roku spędzają wolny czas na brzegiem rzeki, to najlepszy dowód na to, że przywróciliśmy rzekę mieszkańcom miasta. Każdego lata odbywa się tutaj kilkadziesiąt imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych. Tegoroczny sezon będzie jeszcze atrakcyjniejszy od poprzednich – zapewnił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

W tym roku po nowej trasie kursuje tramwaj wodny. Tym razem rejsy rozpoczynają się od przystanku Chwaliszewo, tuż przy wybudowanych schodach i pochylni. Tramwaj zatrzymuje się na przystankach: Chwaliszewo - Politechnika - Rataje - Wilda - Szeląg - Katedra - Chwaliszewo. Do przystanku Chwaliszewo dopływa też tramwaj wodny z Czerwonaka.

W Poznaniu działa też bezpłatna przystań miejska, całodobowo dozorowana, oferująca wodniakom dostęp do punktów poboru energii elektrycznej i zaplecza sanitarnego. Na terenie przystani miejskiej oraz przy plaży Szeląg funkcjonuje wypożyczalnia motorówek.

Na Wildzie, Ratajach, Chwaliszewie i Szelągu przez cały sezon czynne będą miejskie plaże. Jak podkreślił poznański magistrat, każda z nich będzie miała swój charakter i program atrakcji dla wypoczywających w każdym wieku.

Plaża na Wildzie ma być "kameralną i spokojną przestrzenią w centrum miasta, w której odpocząć będą mogły całe rodziny", z licznymi piknikami i warsztatami ekologicznymi, spotkaniami z podróżnikami oraz zajęciami sportowymi dla dzieci. Do dyspozycji poznaniaków będą leżaki, szezlongi, jacuzzi, prysznice, boiska do gry, grille, stoły piknikowe i stół do tenisa stołowego.

Na plaży Rataje każdy dzień będzie kierowany do innych odbiorców; zaplanowano m.in. cotygodniowe potańcówki dla seniorów, cotygodniowe wydarzenia dla studentów czy piątkowe kino letnie. Przez cały sezon będzie można oglądać wystawę zdjęć pokazujących, jak przed wojną poznaniacy spędzali czas nad Wartą. Na mieszkańców i turystów czekają też leżaki, strefa gastronomiczna, strefa grillowania, tor do skimboardu i klubokawiarnia.

Na plaży Szeląg uruchomiono ogrody społeczne, a przez cały letni sezon na mieszkańców miasta czekać będą liczne warsztaty ekologiczne i działania integrujące lokalną społeczność. Zaplanowano koncerty, dyskusje i projekcje filmowe.

Plaża na Chwaliszewie i Kontener Art przyciągną wszystkich, którzy szukają rozrywki. We wtorki będzie można tam potańczyć w rytmach salsy czy zumby, a w środę - usłyszeć młode poznańskie zespoły. Czwartki to czas na jam session, a piątek - koncerty Europejskiej Sceny Muzycznej. Sobota i niedziela to czas na relaks dla całych rodzin – podało miasto.

Przez całe lato, od czerwca do sierpnia, na wszystkich poznańskich plażach organizowane będą imprezy edukacyjne i proekologiczne. Dodatkowo 22 czerwca nad Wartą odbędzie się parada sobótkowa. W lipcu zorganizowane zostaną regaty, festiwal szant oraz występy śpiewaków operowych. Na koniec sezonu - 7 września - planowany jest koncert gwiazdy.

Władze miast podkreślają, że miasto sukcesywnie inwestuje w nadrzeczną infrastrukturę. W ostatnich miesiącach w stolicy Wielkopolski utwardzono kolejne nadrzeczne drogi oraz wyremontowano schody przy moście Chrobrego. Dawną świetność już wkrótce odzyskają przedwojenne Łazienki Rzeczne nad Wartą. W zmodernizowanym budynku znajdą się biura i restauracja z tarasem widokowym.

Jak poinformował poznański magistrat, inicjowany 1 czerwca sezon nadwarciańskich atrakcji to także koncerty, warsztaty oraz projekcje filmowe.

W kolejnym sezonie letnim miasto udostępni mieszkańcom zaplecze socjalne przy przystani jachtowej oraz ściankę wspinaczkową przy strefie biwakowej Główna, których budowa już trwa.