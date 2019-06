Jak podała wyszukiwarka turystyczna KAYAK, "41 proc. badanych deklaruje, że na tegoroczny urlop wyda ponad 4 tys. zł, jednak wciąż niemal połowa (48 proc.) nie planuje przekroczyć tej kwoty".

Z badania wynika, że 26 proc. respondentów na tegoroczny wyjazd wakacyjny przeznaczy od 4 tys. do 9 tys. zł. "Najczęściej są to osoby w wieku od 18 do 22 lat. 34 proc. młodych dorosłych swój urlopowy budżet zamyka w tej kwocie" - podano.

"Analizując odpowiedzi Polaków, można zauważyć, że osoby pomiędzy 36. a 55. rokiem życia są najbardziej skore do wydania dużych kwot na letni wypoczynek – niemal co piąty badany w tym przedziale wiekowym (19 proc.) deklaruje, że domowy budżet na wakacje przekroczy 9 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Według danych KAYAK, 22 proc. ankietowanych przyznaje, że nie musi przejmować się szukaniem oszczędności na letnie wakacje, jednak dla ponad 70 proc. badanych jest to konieczność.

W opinii rzecznik prasowej KAYAK.pl Aleksandry Sowy-Frąckowiak, "Polacy bardzo świadomie podchodzą do podróżowania i związanego z nim planowania wydatków".

Jednym z najpopularniejszych sposobów na zgromadzenie docelowego budżetu na wymarzony urlop – wybieranym przez 57 proc. Polaków – jest regularne odkładanie stałej kwoty ze swojej pensji - podano. - Co trzecia osoba postanawia ograniczyć swoje wydatki podczas zakupów czy wyjść na miasto. Wśród nieco mniej oczywistych sposobów, 15 proc. ankietowanych wskazało, że podejmuje dodatkową pracę. 11 proc. sprzedaje niepotrzebne rzeczy, a 9 proc. respondentów wybiera spacer lub rower, oszczędzając tym samym na paliwie - czytamy.

Więcej osób jest gotowych zrezygnować z subskrypcji płatnych platform streamingowych jak Netflix czy Spotify (7 proc.), niż anulować członkostwo na siłowni (4 proc.). Jedynie 4 proc. ankietowanych przyznaje się do zaciągania pożyczki lub kredytu na wakacyjny wyjazd - wskazano.

Jak czytamy w komunikacie, "ankieta została przeprowadzona na zlecenie wyszukiwarki turystycznej KAYAK w dniach 3-10 stycznia 2019 poprzez e-ankietę za pośrednictwem paneli Cint, wśród 23,4 tys. osób z 22 różnych krajów. Dane dla Polski opierają się na odpowiedziach 980 ankietowanych Polaków".

Wyszukiwarka turystyczna KAYAK jest niezależnie zarządzaną jednostką należącą do Booking Holdings Inc.