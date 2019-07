Chorwacja, Włochy i… Mauritius to kierunki cieszące największymi wzrostami liczby wyszukiwań lotów w te wakacje.

Wśród nieoczywistych miejsc, które są coraz chętniej wybierane przez Polaków na letni urlop znalazły się Odessa oraz Bejrut.

Najtańsze zagraniczne loty polscy podróżni znajdą do włoskiego Rimini.

Nie ma jak Chorwacja!

Dynamicznie rozwijająca się siatka połączeń z Polski pozwala miłośnikom plażowania odkrywać coraz to nowe miejsca na wakacje. Jak pokazują wyszukiwania w serwisie, chorwacki Zadar cieszy się największym wzrostem zainteresowania polskich podróżnych – liczba zapytań o loty do tego miasta, nazywanego perłą dalmackiego wybrzeża, wzrosła aż o 540 proc. w porównaniu do lata 2018. Z pewnością wpływ miały na to m.in. nowo otwarte połączenia Ryanaira z Poznania i Krakowa, o które wiosną została rozszerzona oferta przewoźnika.

Kolejne miejsca w rankingu najchętniej wyszukiwanych kierunków tego roku zajęły Rimini i Bari we Włoszech, ze wzrostami odpowiednio 428 i 331 proc. Polacy chętniej wybierają też wakacyjne "klasyki" – Francję, wyspiarską Hiszpanię czy Grecję. Jednak na liście nie zabrakło i bardziej egzotycznych miejsc – Port Louis na Mauritiusie odnotowało czwarte najwyższe wzrosty (+269 proc.), a w rankingu znalazły się także Odessa nad Morzem Czarnym (+139 proc.) czy Bejrut (+139 proc.) pozwalający na odkrywanie Morza Śródziemnego z innej perspektywy.

Nadmorskie miejscowości, które odnotowały największe wzrosty zainteresowania w lato 2019

Lp. Miejscowość Wzrost liczby wyszukiwań na lato 2019 vs. lato 2018

1. Zadar, Chorwacja 540%

2. Rimini, Włochy 428%

3. Bari, Włochy 331%

4. Port Louis, Mauritius 269%

5. Marsylia, Francja 268%

6. Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania 174%

7. Saloniki, Grecja 172%

8. Odessa, Ukraina 139%

9. Bejrut, Liban 139%

10. Genua, Włochy 128%

Gdzie nad morze najtaniej samolotem?

W letniej edycji Przewodnika Travel Hacker znaleźć można także wskazówki dotyczące cen lotów i noclegów. Do których więc miast Polacy polecą najtaniej? Atrakcyjne połączenia z Polski można znaleźć do włoskich Rimini, Pescary i Pizy oraz francuskiej Marsylii – miasta znalazły się w pierwszej piątce rankingu z cenami poniżej 400 zł za lot w dwie strony w klasie ekonomicznej. Na najniższe ceny można jednak liczyć, lecąc do… Gdańska (#1) – dokąd średni koszt połączeń z Polski nie przekracza 300 zł. W rankingu znalazły się też gorące Castellón de la Plana, Reus i Bordeaux, jak i pozwalające odpocząć od upałów Ryga i Liverpool.

Najtańsze nadmorskie miasta w lato 2019

Lp. Miejscowość Średnia cena lotów z Polski w lato 2019 Średnia cena noclegu dla 2 osób w lato 2019

1. Gdańsk, Polska 285 zł 359 zł

2. Rimini, Włochy 315 zł 306 zł

3. Pescara, Włochy 345 zł 336 zł

4. Marsylia, Francja 375 zł 397 zł

5. Piza, Włochy 377 zł 397 zł

6. Ryga, Łotwa 405 zł 330 zł

7. Castellón de la Plana, Hiszpania 415 zł 271 zł

8. Reus, Hiszpania 421 zł 288 zł

9. Liverpool, Anglia 428 zł 542 zł

10. Bordeaux, Francja 462 zł 452 zł

Aleksandra Sowa-Frąckowiak, rzecznik KAYAK.pl, komentuje: - Nasza analiza pokazuje, jak chętnie Polacy odkrywają nowe miejsca. Tak znaczące roczne wzrosty wyszukiwań są często bezpośrednio powiązane z pojawiającymi się nowymi połączeniami. Potwierdza to już wspomniany Zadar, ale także inne kierunki z rankingu jak choćby Rimini czy Bari, o które w tym roku została poszerzona oferta tanich przewoźników.