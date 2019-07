Facebook we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa przygotował przewodnik z okazji piastowania przez Kraków tytułu Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej 2019. Publikacja powstała na podstawie opinii zebranych przez cztery społeczności facebookowe: Krakowskie Wieści Spożywcze, Krakowscy Foodies/Jedlingi w Krakowie, Krakowska Kooperatywa Kawowa oraz Weganie i wegetarianie Kraków. Każda z grup liczy kilka tysięcy osób oceniających menu w krakowskich lokalach gastronomicznych.

Pełny tytuł publikacji to "Kraków. Przewodnik społeczności Facebooka po Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej 2019".

Przewodnik w wersji drukowanej ukazał się w ponad 10 tys. egzemplarzy, które można już znaleźć m.in. w krakowskich restauracjach i kawiarniach oraz punktach InfoKraków. Publikacja w formie elektronicznej jest dostępna na Facebooku oraz pod adresem https://cityguides.fb.com/.

Jesteśmy dumni, bo to dziewiąty na świecie przewodnik i pierwszy w Polsce, który stworzyliśmy wspólnie ze społecznościami (facebookowymi-PAP). To też pierwszy przewodnik, który koncentruje się tylko na gastronomii – podkreślił podczas piątkowej konferencji prasowej dyrektor Facebooka w Europie Środkowo-Wschodniej Robert Bednarski.

W jego ocenie liczący 130 stron przewodnik zawiera wybór "miejsc sprawdzonych przez tysiące ludzi tworzących społeczności Facebooka". Jest to kwintesencja tego, co jest najlepsze w Krakowie, co warte polecenia mieszkańcom i tym milionom, które co roku odwiedzają miasto – powiedział.

Poinformował także, że do grup na Facebooku należy dziś ponad 1,4 miliarda ludzi na całym świecie. Każda z nich integruje ludzi wokół rzeczy dla nich ważnych, i choć działają online, to ich wpływ i aktywność często wychodzą poza sieć. Może to być wspólna gra w piłkę, spotkania świeżo upieczonych mam, wspólne zawody grup wędkarskich, czy poznawanie nowych smaków i miejsc na gastronomicznej mapie miasta (…) – opisywał dyrektor Facebooka w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury Robert Piaskowski zaznaczył, że Kraków jest miastem kreatywnym, także w dziedzinie gastronomii. Nie przypadkiem gastronomia należy też do jednej z siedmiu dziedzin kreatywnych UNESCO. Pomysłowość krakowian w tej dziedzinie jest faktem i ma swoje wielowiekowe tradycje, dość powiedzieć, że legendarna uczta u Wierzynka jest jedną z najbardziej znanych krakowskich legend – mówił.

W wydanie przewodnika zaangażowana była Fundacja Sztuk Wizualnych, która odpowiada m.in. za skład publikacji.

W czerwcu zeszłego roku Europejska Akademia Gastronomiczna jednomyślnie zdecydowała, że Kraków będzie Europejską Stolicą Kultury Gastronomicznej 2019. W ścisłym finale starań o ten tytuł stolica Małopolski pokonała Lizbonę. Europejska Akademia Gastronomiczna po raz pierwszy przyznała taki tytuł.

Jako Europejska Stolica Kultury Gastronomicznej 2019 Kraków organizuje różnorodne wydarzenia o tematyce kulinarnej, a 9 października w Centrum Kongresowym ICE odbędzie się Kongres Gastronomiczny z udziałem najwybitniejszych szefów kuchni na świecie i specjalistów - będą oni mówić m.in. o kreowaniu smaku, zdrowym żywieniu, aspektach socjologicznych i psychologicznych gotowania i kuchni.

Europejska Akademia Gastronomiczna funkcjonuje w ramach Międzynarodowej Akademii Gastronomicznej, organizacji działającej od 1927 r. i zajmującej się szeroko rozumianą kulturą gastronomiczną. Akademia współpracuje m.in. z agendami ONZ (UNESCO, FAO - Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, WHO - Światową Organizacją Zdrowia, UNWTO - Światową Organizacją Turystyki), Unii Europejskiej.