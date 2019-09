Do 2018 r. Arabia Saudyjska nie wydawała wiz turystycznych i zezwalała na wjazd na swoje terytorium tylko osobom przybywających w celach biznesowych, dla podjęcia pracy czy z powodu pielgrzymki do świętych miejsc islamu. Plany wprowadzenia wiz turystycznych były wielokrotnie dyskutowane przeszłości, lecz zawsze były blokowane przez konserwatywne elity religijne.

Zmiana podejścia nastąpiła z inicjatywy następcy tronu Mohameda bin Salmana, który chciałby zdywersyfikować źródła dochodów Arabii Saudyjskiej oparte niemal wyłącznie na sprzedaży ropy naftowej.

Otwarcie kraju na turystów zagranicznych jest jednym z kluczowych elementów programu reform "Wizja 2030", którą przygotował zespół ekspertów pracujących na zlecenie następcy tronu. Program ten ma przygotować monarchię na przejście od gospodarki surowcowej w stronę innowacyjności.

Otwarcie Arabii Saudyjskiej na świat zewnętrzny i turystów międzynarodowych to historyczna chwila dla naszego kraju - powiedział w piątek szef agencji państwowej ds. turystyki Ahmed al-Khateeb. Przypomniał, że na terytorium kraju znajduje się pięć obiektów światowego dziedzictwa UNESCO: stanowisko archeologiczne Al-Hidżr, twierdza al-Turaif w Rijadzie, brama do Mekki w mieście Dżudda, sztuka naskalna w regionie Hail oraz szlak pielgrzymkowy z Kufy do Mekki zwany Darb Zubajda. Wyraził także nadzieję, że obok zabytków starożytności turystów zainteresują też lokalne zwyczaje i tradycje społeczeństwa Arabii Saudyjskiej.

AFP zaznacza, że zgodnie z przepisami święte miasta islamu - Mekka i Medyna nie są dostępne dla turystów, którzy nie są muzułmanami. Najprawdopodobniej zakaz indywidualnego zwiedzania Mekki dla turystów zachodnich zostanie utrzymany.

Jednakże, zgodnie z zapowiedziami władz saudyjskich, turystki przybywające z krajów zachodnich nie będą już zobligowane do zakrywania głowy i zakładania tradycyjnych ubiorów kobiecych na wzór Saudyjek. Odzienie, w którym będą pojawiać się w miejscach publicznych, będzie musiało cechować się skromnością i umiarem. To jedyny warunek - zaznaczył al-Khateeb.

Agencja AFP zwraca uwagę, że ogłoszenie zamiaru wydawania wiz turystycznych pojawiło się w dwa tygodnie po ataku na instalacje petrochemiczne w tym kraju. Zamachy udowodniły, że dywersyfikacja gospodarki i przestawienie jej na inne tory jest warunkiem przetrwania.

Władze Arabii Saudyjskiej przewidują, że do 2020 roku nastąpi wzrost dochodów z turystyki z 27,9 mld dolarów do 46,6 mld. Ponadto, w 2017 r. ruszył program budowy kąpielisk i 50 luksusowych kurortów na dziewiczym wybrzeżu Morza Czerwonego.

Niewykluczone, że nowe regulacje wizowe będą też dotyczyć Polski - na stronie Ambasady Królestwa Arabii Saudyjskiej w Warszawie zamieszczony został skrót do formularza elektronicznej wizy turystycznej z adnotacją, że już wkrótce taka droga uzyskania wizy będzie dostępna.

Pierwsze, pilotażowe wizy elektroniczne zostały wprowadzone przed rajdem Diriyah E Prix w Rijadzie w grudniu 2018 i uprawniały do swobodnego poruszania się na ograniczonym terytorium Arabii Saudyjskiej przed i po imprezie.