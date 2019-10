Chętni będą musieli nosić specjalne ochronne kombinezony i maski. "W sterowni będzie można przebywać nie dłużej niż 5 minut, ze względu na wciąż śmiertelnie groźne promieniowanie", podaje Rp.pl.

Wzrost zainteresowania wyjazdami do Czarnobyla to efekt emisji brytyjsko-amerykańskiego miniserialu pt. "Czarnobyl". - Jest na to popyt, a my go zaspokajamy – potwierdza szef Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia, Witalij Petruk.