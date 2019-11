Przez długie lata Stany Zjednoczone były upragnioną destynacją dla Polaków. Wielu marzyło, aby zwiedzić Nowy Jork, Los Angeles, San Francisco, Hawaje, Wielki Kanion Kolorado czy wodospad Niagara. Eksperci serwisu Lendo Polska, w którym można znaleźć oferty kredytów i pożyczek od instytucji finansowych, sprawdzili, ile pieniędzy trzeba mieć, żeby zwiedzić przynajmniej kilka obowiązkowych miejsc w USA. Okazuje się, że taka wycieczka mimo zmniejszonych opłat za wizę to nadal wydatek od 6800 złotych przy wyjeździe na tydzień do prawie 20 tysięcy złotych przy 3-tygodniowej wycieczce.

Zniesienie wiz dla polskich obywateli oznacza mniejsze koszty i łatwiejszą procedurę. Po 11 listopada będzie trzeba tylko wystąpić o autoryzację za pośrednictwem internetowego systemu ESTA. Oznacza to, że zamiast opłaty w wysokości 160 USD, będzie trzeba zapłacić tylko 14 USD. Na dobry początek mamy już 146 USD oszczędności.

Na podbój USA - zaczynamy planowanie!

Organizowanie naszego wyjazdu, zaczniemy od znalezienia lotu za Atlantyk w dobrej cenie. Bezpośredni bilet z Warszawy do Nowego Jorku w marcu 2020 roku to koszt około 1900 złotych, lot z jedną przesiadką - na przykład we Frankfurcie czy Paryżu kosztuje 1600-1650 złotych. Jeśli będziemy w stanie zaakceptować lot dłuższy, bo z dwiema przesiadkami, możemy kupić bilet już za około 1400 złotych od osoby. Jeśli wybierzemy lot na drugą stronę USA, znajdziemy bilety do Los Angeles w cenach od 2100 złotych za lot bezpośredni do 1800 złotych za loty z przesiadkami.

Kierunek Lot bezpośredni Lot z przesiadką Lot z dwiema przesiadkami

Warszawa – Nowy Jork - Warszawa 1900 PLN 1650 PLN 1400 PLN

Warszawa – Los Angeles - Warszawa 2100 PLN 1880 PLN 1800 PLN

*dane zebrane przez Lendo Polska na podstawie ofert rynkowych. Lot w marcu 2020, w klasie ekonomicznej z jednym bagażem podręcznym i jednym rejestrowanym

Nowy Jork, zachodnie wybrzeże czy wycieczka objazdowa?

Jeśli decydujemy się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych największym ograniczeniem, oprócz pieniędzy może być czas. Kraj jest ogromny a rzeczy do zobaczenia mnóstwo, dlatego musimy podjąć decyzję – zostajemy w Nowym Jorku, czy jedziemy zwiedzać zachodnie wybrzeże czy stawiamy na "road trip" czyli wycieczkę od wybrzeża do wybrzeża.

Nowy Jork, czyli miasto, które nigdy nie śpi. To jedno z najbardziej spektakularnych miast metropolitalnych na świecie – ponad 8 milionów ludzi, mieszające się ze sobą kultury, języki i kuchnie. Jeśli na jego zwiedzanie przeznaczymy 7 dni i tak zostanie nam długa lista miejsc do odwiedzenia. Do najbardziej popularnych atrakcji można zaliczyć m.in.: Statuę Wolności, Central Park, Empire State Building, Broadway czy liczne muzea. Podróżowanie po mieście ułatwia dobrze zorganizowana komunikacja miejska, przede wszystkim metro. Za kartę Unlimited Pass, z której można korzystać przez 7 dni zapłacimy 32 USD, czyli około 125 złotych.

Dosyć istotną pozycją w naszym budżecie będzie siedmiodniowy nocleg. Pokój jednoosobowy w hostelu ze wspólną łazienką będzie kosztował około 2200 złotych, pokój w hotelu z osobną łazienką można znaleźć od 3500 tysiąca złotych. W mieście, które nigdy nie śpi, można zjeść wszystko - nie tylko hamburgery i hot-dogi, ale też azjatyckie makarony czy sushi, przysmaki kuchni włoskiej, żydowskiej, arabskiej, ameryki łacińskiej. Oczywiście Nowy Jork – jeśli chodzi o jedzenie - nie należy do najtańszych miast, jednak warto poszukać różnych miejsc i niekoniecznie od razu kierować się do fast foodów, które znamy na przykład z naszego rynku. Rozsądnym założeniem będzie przeznaczenie w naszym budżecie około 1100 złotych na jedzenie podczas tygodniowej wizyty. Warto pamiętać o napiwkach które są dodatkową pozycją w cenie posiłku.

Jeśli chodzi o pozostałe atrakcje czy muzea – wszystko zależy od naszych oczekiwań i budżetu. Bilet na spektakl na Broadwayu to wydatek od 200 do 400 złotych za miejsca na środku widowni. Bilet do Metropolitan Museum of Art można kupić przez internet za równowartość około 100 złotych, jednak w kasie muzeum jest możliwość kupienia biletów za "co łaska" czyli dowolnie wybraną przez nas kwotę. Za darmo możemy też popłynąć promem z Manhattanu na Staten Island, taka wyprawa gwarantuje nam wspaniałe widoki na Manhattan i Statuę Wolności. Jeśli mamy takie możliwości finansowe warto pomyśleć na przykład o wycieczce helikopterem i zobaczyć Nowy Jork z lotu ptaka, koszt to 1280 złotych za 20 minut lotu. Warto oczywiście pospacerować po ogromnym Central Parku. Jadąc do USA warto też pamiętać o ubezpieczeniu, przy płatnej służbie zdrowia może ono nas uchronić od dużych wydatków – jego koszt to około 200 złotych.

Koszt wyjazdu na 7 dni do Nowego Jorku dla jednej osoby

Lot bezpośredni Warszawa – Nowy Jork - Warszawa 1900 PLN

Nocleg 7 dni w hotelu 2500 PLN

Wyżywienie dla jednej osoby na 7 dni 1100 PLN

Bilety na musical i do muzeum 300 PLN

Bilet na metro 125 PLN

Ubezpieczenie 200 PLN

Dodatkowe atrakcje 700 PLN

Łącznie: 6825 PLN

Od wybrzeża do wybrzeża

Jeśli nasze marzenie o zwiedzeniu Stanów Zjednoczonych wykracza poza Nowy Jork, warto pomyśleć o wycieczce od wybrzeża do wybrzeża. Na zwiedzanie największego miasta w USA przeznaczamy cztery dni, następnie możemy ruszyć w stronę Los Angeles w wynajętym samochodzie. Na taką wyprawę warto zarezerwować 3 tygodnie urlopu, bo kraj jest ogromny – nasza wycieczka to prawie 4500 tysiąca kilometrów. Po drodze mamy jednak szansę na zobaczenie Chicago, Wielkiego Kanionu w Kolorado, Las Vegas, a na koniec Los Angeles i San Francisco. Dokładne zaplanowanie takiej wycieczki powinno się odbyć indywidualnie, bo kilkanaście dni na taką wyprawę to naprawdę nie jest dużo. Największym kosztem będzie ponownie nocleg, podczas podróży możemy założyć, że pokój w hotelu o standardzie 3 gwiazdek będzie nas kosztował 100 USD za noc – to da łącznie prawie 8000 tysięcy złotych. Wynajęcie samochodu klasy średniej to około 2500 złotych, za paliwo zapłacimy łącznie około 1400 złotych. Na wyżywienie dla jednej osoby musimy liczyć około 3000 złotych, a na dodatkowe atrakcje, których nie brakuje po drodze powinniśmy mieć minimum 2000 złotych. Eksperci serwisu lendopolska.pl, policzyli, że na taki trzy tygodniowy wypad musimy przeznaczyć około 19 tysięcy złotych. Oczywiście jeśli jedziemy większą grupą i koszt wynajęcia auta i paliwa, a także częściowo hotelu, możemy rozłożyć na więcej osób, łączna suma może spaść o kilka tysięcy złotych.

Koszt wyjazdu na 3 tygodnie do USA od osoby

Lot bezpośredni Warszawa – Nowy Jork - Warszawa 1900 PLN

Nocleg 21 dni w hotelu 8000 PLN

Wyżywienie dla jednej osoby na 21 dni 3150 PLN

Wynajęcie auta 2500 PLN

Paliwo 1400 PLN

Ubezpieczenie 300 PLN

Dodatkowe atrakcje 2000 PLN

Łącznie: 19 250 PLN

Zsumowane koszty wyjazdu do Stanów Zjednoczonych nadal są spore, dlatego planując wyjazd warto wyszukiwać promocji na loty, wynajęcie auta czy nocleg. Rezerwując je dużo wcześniej przed wyjazdem lub płacąc za rezerwację z góry często można oszczędzić kilkaset dolarów.