Największym przeżyciem może być oglądanie pojawiającej się na niebie zorzy. Eksperci serwisu Lendo Polska, w którym można wziąć kredyty i pożyczki od banków i instytucji finansowych, wyliczyli, że za podróż na koło podbiegunowe i 2 noclegi dla 2 osób można zapłacić około 6 tys. zł.

Zaczyna się noc polarna

Nie tylko lato jest dobrym okresem na dalekie podróże i podziwianie niesamowitych widoków. W tym tygodniu na dalekiej Północy rozpoczyna się noc polarna, która potrwa około 2 miesięcy. To świetna okazja, by zobaczyć przejrzyste niebo pełne gwiazd i przede wszystkim podziwiać zorzę polarną. W najbliższym czasie będzie mnóstwo okazji do takiej wyprawy, bo już po Bożym Narodzeniu wystarczy wziąć dzień urlopu, by zorganizować sobie prawie tydzień wolnego. Dwa dni urlopu po Nowym Roku mogą również umożliwić sześciodniowy wyjazd. Jeżeli kogoś nie odstrasza mróz i brak słońca, to warto rozważyć wyjazd na daleką Północ, zwłaszcza że nie potrzeba skomplikowanego planowania podróży.

Najlepiej rozpocząć wyprawę z Gdańska, skąd można polecieć tanimi liniami bezpośrednio do Tromsø, mroźnej stolicy północnej Norwegii. Przykładowy koszt lotów dla 2 osób w terminie 2-4 stycznia to 2 tys. zł z bagażem podręcznym do 10 kg, podróż trwa zaledwie dwie godziny. Za 3,5 tys. zł można spędzić dwie noce w dobrym hotelu w centrum miasta z widokiem na słynną Arktyczną Katedrę, ale nocleg w Tromsø można znaleźć już w okolicach 2 tys. zł za 2 noce dla 2 osób. Przy dobrym szczęściu nawet z hotelu można zobaczyć zorzę polarną, jednak jej blask będzie osłabiony przez światła miasta.

W poszukiwaniu zorzy

By zobaczyć piękne widowisko na niebie warto skorzystać z usług profesjonalistów, którzy w poszukiwaniu zorzy zabierają turystów na wycieczkę. Dobry przewodnik zaoferuje kombinezon, w którym trudno zmarznąć, ciepłe buty, gorący napój i posiłek, ale przede wszystkim zna miejsca, z których najlepiej widać zorzę polarną. Najlepsi z nich gwarantują nawet podróż ponad 100 km w jedną stronę, byle tylko znaleźć idealną lokalizację i zobaczyć zorzę w całej okazałości. W dodatku zapewniają obsługę fotograficzną, więc nie trzeba martwić się o brak zdjęć z wyjazdu.

Za wycieczkę, która może trwać nawet 7 godzin, w zależności od przewodnika zapłacimy ponad 1 tys. zł za 2 osoby. Wybór profesjonalisty gwarantuje, że zobaczymy zorzę z dala od świateł miasta. Warto oczywiście sprawdzić przed wylotem prognozę na Aurora Forecast lub Norway Lights - być może lepiej przesunąć wyjazd i wziąć dzień urlopu, ale zapolować na zorzę w najbardziej sprzyjających warunkach.

Norweska kuchnia

Będąc w stolicy północnej Norwegii nie można zapomnieć o lokalnych przysmakach. Za pyszną zupę rybną i lutefisk, czyli tradycyjnie przyrządzanego dorsza, zapłacimy w restauracji 600 zł za 2 osoby. Typowo norweskie danie w lokalu z widokiem na zatokę będzie z pewnością również niezapomnianym przeżyciem. Nie można oczywiście zapomnieć o wypiciu piwa z browaru położonego najdalej na północ. Jak wynika z analizy ekspertów z serwisu lendopolska.pl, łączny koszt takiego wyjazdu dla 2 osób to około 6 tys. zł. Warto rozważyć taki zimowy urlop, bo widoki zapierające dech w piersiach są tylko o 2 godz. lotu stąd.

USŁUGA KOSZT DLA 2 OSÓB

przelot w obie strony (tanie linie) 2 tys. zł

nocleg (2 noce) 2 tys. zł

wycieczka z oglądaniem zorzy polarnej 1 tys. zł

2 obiady ok. 1 tys. zł

RAZEM około 6 tys. zł

*dane zebrane przez Lendo Polska na podstawie ofert rynkowych, wypoczynek w dniach 2-4 stycznia 2020 r.