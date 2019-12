Polscy podróżni mogą zaoszczędzić nawet do 56 proc. na cenie lotów i do 69 proc. kosztów noclegów, znając najlepszy termin na rezerwację

Najkorzystniejszy czas na wykupienie podróży często zależy od tego, czy kierunek znajduje się w Europie czy poza nią

Najgorętsze kierunki 2020 roku – Zadar, Ejlat i Amman królują w czołówce wzrostów popularności

Koniec roku to dla wielu podróżnych okres planowania kolejnych wyjazdów – zarówno do egzotycznych miejsc z dala od zimowej aury, jak i bliższych pozwalających na doładowanie baterii podczas krótkiego wypadu. Eksperci KAYAK.pl przeanalizowali miliony wyszukiwań, aby wskazać najlepszy czas na zarezerwowanie lotów oraz noclegów i uzyskanie największych oszczędności dla przyszłorocznych podróży.

Jak pokazuje analiza wyszukiwań z ostatniego roku, rezerwując podróż z odpowiednim wyprzedzeniem, Polacy mogą zaoszczędzić nawet do 56 proc. ceny biletów lotniczych i do 69 proc. kosztów noclegów. Najkorzystniejszy termin zakupu zależy jednak od tego, czy wakacyjny kierunek znajduje się w Europie czy poza nią.

Aleksandra Sowa-Frąckowiak, rzecznik KAYAK.pl, komentuje: Istnieje wiele mitów o tym, kiedy najlepiej rezerwować wakacje. Nic więc dziwnego, że podróżni nie zawsze są pewni, czy podejmują słuszną decyzję. Dlatego jak co roku, przeanalizowaliśmy wyszukiwania Polaków i podpowiadamy, z jakim wyprzedzeniem najkorzystniej będzie kupić lot czy nocleg. Zauważalne oszczędności potwierdzają, że przed przejściem do płatności, zawsze warto sprawdzić wskazówki ekspertów.

Oszczędności do 56 proc. dla podróży w Europie

Dla podróżnych planujących wycieczkę w Europie, rezerwacja lotów z dwumiesięcznym wyprzedzeniem będzie bezpieczną opcją. Najtańsze bilety można bowiem znaleźć średnio na 63 dni przed podróżą, co pozwoli zaoszczędzić do 56 proc. ich wartości. Wylatując we wtorek można spodziewać się też niższych cen niż w najdroższą niedzielę.

Jednak zdecydowanie wcześniej warto pomyśleć o noclegach. Najniższe ceny hoteli można znaleźć 118 dni przed planowanym wyjazdem (około 4 miesiące wcześniej) i w efekcie zapłacić średnio 49% mniej za noc niż decydując się na hotel ostatnią chwilę.

Loty międzykontynentalne najtańsze 51 dni przed podróżą

W przypadku dalszych wakacji, Polacy powinni kupować bilety 51 dni przed wyjazdem, co pozwoli im zaoszczędzić średnio 42 proc. ceny biletu w stosunku do najgorszego terminu, czyli dnia samego wylotu. Najkorzystniejszym dniem na rozpoczęcie wakacji jest wtorek – podobnie jak w przypadku lotów w Europie – a najgorszym sobota, kiedy bilety są średnio 13 proc. droższe.

Noclegi, podobnie jak w przypadku bliższych wyjazdów, najlepiej zarezerwować z blisko czteromiesięcznym wyprzedzeniem – 115 dni przed wyjazdem hotele są tańsze o średnio 69 proc.

Najgorętsze kierunki 2020

Eksperci KAYAK.pl sprawdzili również kierunki z największym wzrostem liczby wyszukiwań na przyszły rok. W czołówce zestawienia znalazły się chorwacki Zadar oraz Ejlat i Amman na Bliskim Wschodzie, które z impetem podbijają serca polskich podróżnych. To ciekawe alternatywy dla Londynu, Rzymu czy Bangkoku i Nowego Jorku, które od lat dominują w rankingach popularności.

Bilety lotnicze do Zadaru warto rezerwować nawet na 23 dni przed podróżą, co czyni z kierunku dobrą opcję na wakacje last-minute. Jednak planując wyjazd do Jordanii lub Izraela lepiej zdecydować się nieco wcześniej – najlepsze ceny do Ammanu czekają na 69 dni przed podróżą, a do Ejlatu – 57 przed planowanym wylotem.

Kiedy rezerwować podróże do ulubionych miejsc Polaków?

Jak pokazują wyniki ankiety KAYAK.pl, planując wakacje, jedna piąta badanych Polaków (20 proc.) najchętniej zaoszczędziłaby na kosztach lotów, a niemal co czwarty – na zakwaterowaniu (24 proc.). Nowa funkcja na stronie KAYAK.pl w prosty sposób pozwala znaleźć przydatne wskazówki dla najpopularniejszych kierunków w Europie i na świecie, podpowiadając, kiedy można liczyć na najniższe ceny. Z pewnością warto wiedzieć, że najwcześniej – bo aż 109 dni przed podróżą – należy szukać biletów do Rzymu, podczas gdy loty do Bangkoku w korzystnej cenie są dostępne nawet na 26 dni przed wylotem. Więcej wskazówek znaleźć można w interaktywnym poradniku.

Analiza powstała w oparciu o wyszukiwania na KAYAK.pl wykonane pomiędzy 1.08.2018 - 30.09.2019 dla podróży w 2019 roku dla lotów w dwie strony w klasie ekonomicznej. Kierunki z największym wzrostem zainteresowania zostały podane dla wyszukiwań między 1.01.2017-1.09.2018 a 1.01.2018-1.09.2019 dla podróży między 1.01.2018 - 31.12.2018 i 1.01.2019 - 31.12.2019. Procentowe oszczędności zostały podane w oparciu o porównanie najtańszego terminu podróży z najdroższym. Oszczędności mogą się różnić zależnie od terminu, zainteresowania i dostępności miejsc, a ceny mogą ulec zmianie.

Ankieta została przeprowadzona na zlecenie KAYAK przez Cint wśród 23 400 osób z 22 różnych krajów. Zbieranie danych odbywało się od 3 do 10 stycznia 2019 roku poprzez e-ankietę za pośrednictwem paneli Cint. Dane dla Polski powstały w oparciu o reprezentatywną grupę dorosłych Polaków.