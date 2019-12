Z pewnością każdy słyszał o karnawale w Rio de Janeiro i rywalizacji brazylijskich szkół samby, albo o rewii kostiumów i masek w Wenecji. Jest jednak jeszcze kilka karnawałowych zabaw o równie pięknej tradycji, które pozostają nieco w cieniu wyżej wymienionych. Eksperci serwisu lendopolska.pl policzyli, jakie są w tym okresie koszty podróży na Teneryfę, do Nicei, Kolonii oraz Bazylei.

Zbliżony do brazylijskiej zabawy w Rio de Janeiro jest karnawał obchodzony na Teneryfie w Santa Cruz. Od 27 lutego do 10 marca 2020 roku można oglądać m.in. wielką paradę, galę wyborów królowej imprezy czy przemarsz Desfile del Coso. W tym terminie za podróż tanimi liniami z jednym dużym bagażem i przesiadką w Brukseli lub w Londynie zapłacimy za 2 osoby około 1050 zł. Za powrót z przesiadką w Birmingham zapłacimy 520 zł. Łączny koszt podróży to zatem niespełna 1600 zł. Dwutygodniowy nocleg w tym terminie to koszt około 2500 zł, choć oczywiście znajdziemy też tańsze opcje. Może warto więc zaryzykować dłuższy urlop na Wyspach Kanaryjskich na przełomie lutego i marca?

Do weneckiego karnawału jest z kolei zbliżona zabawa we francuskiej Nicei. W 2020 roku takie atrakcje jak Parada Światła czy Bitwa Kwiatowa odbędą się między 15 a 29 lutego. Przelot w tym terminie z 1 dużym bagażem państwowymi liniami z Warszawy to koszt około 1400 zł dla pary - w większości przypadków wcześniejszy powrót daje podobny koszt podróży. Warto pamiętać, że wejście na parady jest biletowane, a koszt wejściówek waha się w granicach 50-200 zł za parę. Dobry nocleg w Nicei można znaleźć już od 2500 zł za (tydzień?).

Najbliższa nam geograficznie tradycyjna zabawa karnawałowa odbywa się w Kolonii w Niemczech. Na niespełna tydzień przed Środą Popielcową w Weiberfastnacht kobiety przejmują władzę w mieście i obcinają mężczyznom krawaty. Z kolei w Rosenmontag, czyli różany poniedziałek, odbywa się wielka parada, kulminacyjny moment świętowania. Wielu z nas kojarzy karnawał w Kolonii z wielkimi karykaturami polityków, które biorą udział w paradzie. W 2020 r. koloński karnawał potrwa od 20 do 25 lutego. Tanimi liniami dostaniemy się do Kolonii z Katowic za niespełna 650 zł za 2 osoby, z kolei za nocleg w czasie karnawału możemy zapłacić nawet 700 zł.

Wyjątkowa jest także trzydniowa zabawa karnawałowa w Bazylei, która odbywa się… po Środzie Popielcowej. Według niektórych tłumaczeń termin zabawy pochodzi z okresu reformacji, ewangelicy z Bazylei chcieli w ten sposób odróżnić się od katolików. Zabawa w jednym z najbardziej znanych szwajcarskich miast to m.in. parada błaznów i wieśniaków, bo za takie postacie przebierają się mieszkańcy. W Bazylei przyjezdni mogą być tylko widzami. Bawią się tylko mieszkańcy miasta. Koszt podróży dla pary w terminie 1-5 marca z Warszawy wynosi zaledwie 730 zł z 1 dużym bagażem. Za 4 noclegi zapłacimy co najmniej 1 tys. zł.

Wprawdzie myślimy jeszcze o zabawie sylwestrowej, ale warto już rozważyć karnawałowy wyjazd. Zwłaszcza że im bliżej terminu końca karnawału, tym ceny będą rosły. Wszyscy znamy karnawał w Rio czy Wenecji, ale bądźcie pewni – zwyczaje Hiszpanów, Niemców czy Francuzów są równie ciekawe. Z pewnością warto wykorzystać okres karnawału, by zobaczyć jak świętują go. Niech będzie to czas szampańskiej zabawy!

MIEJSCE KOSZT PRZELOTU NOCLEG SUMA

Teneryfa 1600 zł 2500 zł 4100 zł

Nicea 1400 zł 2500 zł 3900 zł

Kolonia 650 zł 700 zł 1350 zł

Bazylea 730 zł ok. 1000 zł ok. 1730 zł

*dane zebrane przez Lendo Polska na podstawie ofert rynkowych, wypoczynek w dniach 15 lutego-10 marca 2020 r.