Jak podało MR, ruszył nabór do 8. edycji akcji "Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny", której celem jest wsparcie przedsiębiorców działających w branży turystycznej. Rejestracja potrwa do 31 stycznia.

Inicjatywa organizowana jest przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Jej celem jest wydłużenie sezonu turystycznego w Polsce - czytamy. Polska Organizacja Turystyczna chce w ten sposób wesprzeć przedsiębiorców działających w branży turystycznej, dla których wczesna wiosna i późna jesień są często okresem martwym.

Zachęcam wszystkich przedsiębiorców do przystąpienia do akcji „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny" - podkreśliła Emilewicz. Wyraziła przekonanie, że jest to dla firm z branży szansa na pozyskanie nowych klientów i zapełnienie "obiektów poza głównym sezonem".

Już teraz obserwujemy wzrost krajowych wyjazdów krótkookresowych. Razem możemy wzmocnić ten trend i zachęcić Polaków do podróżowania przez cały rok - dodała Emilewicz.

Jak zaznaczył, cytowany w komunikacie prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk, udział w projekcie to dla "przystępujących do niej partnerów także doskonała okazja do darmowej reklamy". POT ma promować akcję poza granicami naszego kraju - na dziesięciu rynkach, z których do Polski przyjeżdża ponad 2/3 wszystkich zagranicznych turystów. Poza naszymi sąsiadami: Białorusią, Czechami, Litwą, Niemcami, Rosją, Słowacją i Ukrainą POT zaprosi do Polski także turystów z Finlandii, Norwegii i Szwecji.

POT oferuje wsparcie marketingowe dla partnerów akcji w internecie, mediach i środkach transportu. Na kampanię organizacja przeznacza ok. 200 tys. zł.

Zgłoszenia można wysyłać za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.polskazobaczwiecej.pl. "Partnerzy, którzy wzięli udział w poprzedniej edycji, nie muszą się rejestrować. Wystarczy, że zaktualizują ofertę na swoim koncie" - napisano.

Wiosenna edycja odbędzie się w weekend 20-22 marca.

Partnerem strategicznym akcji są Polskie Linie Lotnicze LOT, a PKS Polonus i PKP Intercity wspierają inicjatywę jako partnerzy promocyjni.