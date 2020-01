Nowy Jork jest najpopularniejszym kierunkiem na lato 2020.

Największe różnice w cenach widać w przypadku Zadaru – bilety kupione bliżej wakacji są ponad dwa razy tańsze niż przy zakupie na początku roku.

Z kolei chorwacka Pula świetnie sprawdzi się dla tych osób, które swoje wakacje wolą mieć zaplanowane zawczasu – średnie ceny w styczniu i lutym są niższe o 60 proc. niż na wiosnę.

Znalezienie połączeń lotniczych w korzystnej cenie spędza sen z powiek aż co czwartemu podróżnemu z Polski. Ale kto kupując bilety, nie stanął przed dylematem "rezerwować czy zaczekać"? Z pomocą przychodzi KAYAK.pl – jak pokazują najnowsze dane wyszukiwarki, decydując się na rezerwację letniego urlopu już na początku roku, można średnio zaoszczędzić niemal połowę ceny (49 proc.). Jednak, jak w wielu przypadkach, diabeł tkwi w szczegółach. Każdy kierunek rządzi się bowiem swoimi prawami. Kiedy więc kliknąć "rezerwuj" w przypadku najpopularniejszych miast na lato 2020?

Według styczniowych wyszukiwań Polaków tego lata najpopularniejsze będą Nowy Jork, Luqa i Dubrownik. W pierwszej piątce znalazły się też Barcelona i Lizbona. Jak pokazuje analiza, tylko w przypadku wakacji na Malcie warto poczekać z zakupem lotów do wiosny, co pozwoli zaoszczędzić ponad jedną czwartą ceny biletu. W ubiegłym roku średnie ceny w styczniu i lutym wyniosły 618 zł i spadły do 488 zł (średnia z kwietnia i maja). Dla pozostałych miast z pierwszej piątki popularnych kierunków wskazana jest raczej wcześniejsza rezerwacja, gdyż ceny mają tendencję rosnąć wraz ze zbliżającymi się wakacjami. Największy wzrost odnotowano w przypadku Dubrownika – aż niemal o jedną piątą wartości lotów.

Aleksandra Sowa-Frąckowiak, rzecznik KAYAK.pl komentuje: Dla zapobiegliwych podróżników, którzy letni urlop chcą mieć pewny już na początku roku, najlepszym kierunkiem będzie chorwacka Pula, do której ceny zmieniają się najbardziej w zależności od miesiąca, w którym dokonujemy rezerwacji - loty do tego miasta są średnio 60 proc. tańsze w pierwszych miesiącach roku niż na wiosnę. Około jednej czwartej ceny można zaoszczędzić także z wyprzedzeniem rezerwując loty do Florencji, Lamezii Terme i Bari oraz portugalskiego Faro czy na hiszpańską Teneryfę. Polscy podróżni, którzy planują wakacje w jednym z tych miejsc i już teraz kupią bilety lotnicze, mogą sporo zaoszczędzić.

W sam raz dla spóźnialskich

Na szczęście dla osób, które z decyzją o zakupie lotów zwlekają do ostatniej chwili, są też kierunki, które lepiej rezerwować z mniejszym wyprzedzeniem. Wiosną średnie ceny lotów do chorwackiego Zadaru są średnio dwa razy niższe niż na początku roku. Na liście kierunków tańszych w opcji "last minute" znalazły się też Sardynia czy Rimini we Włoszech. Nie muszą się też martwić fani zwiedzania, którzy mają tendencję odkładać organizację wyjazdu „na później” – atrakcyjne ceny lotów będą mogli wciąż znaleźć do Wenecji, Kutaisi, Londynu czy Lwowa, oszczędzając na lotach od 34 do nawet 80 proc.

Miasta z największą różnicą cen first minute vs. last minute

Miejscowość % zmiana ceny first minute vs. last minute

Zadar, Chorwacja 123%

Pula, Chorwacja -61%

Oslo, Norwegia 110%

Tirana, Albania -41%

Wenecja, Włochy 80%

Punta Cana, Dominikana -31%

Kutaisi, Gruzja 48%

Arrecife, Hiszpania -27%

Londyn, Wlk. Brytania 42%

Faro, Portugalia -25%

Lwów, Ukraina 34%

Newark, USA -25%

Cagliari, Włochy 30%

Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania -23%

Kuala Lumpur, Malezja 29%

Florencja, Włochy -23%

Luqa, Malta 27%

Lamezia Terme, Włochy -23%

Rimini, Włochy 25%

Bari, Włochy -23%

Lista najpopularniejszych kierunków na lato 2020 została przygotowana w oparciu o wyszukiwania na KAYAK.pl między 1-14.01.2020 dla podróży między 1.06-30.09.2020.

Różnice w cenach first minute vs. last minute zostały podane w oparciu o wyszukiwania na KAYAK.pl między 1.01-28.02.2019 vs. 1.04-31.05.2019 dla podróży między 1.06 - 30.09.2019. Ceny zostały podane na podróży w klasie ekonomicznej dla jednego pasażera za lot w obie strony. Ceny mogą się różnić, mogły ulec zmianie lub mogą nie być dłużej dostępne.

Ankieta została przeprowadzona na zlecenie KAYAK przez Cint wśród 23 400 osób z 22 różnych krajów. Zbieranie danych odbywało się od 3 do 10 stycznia 2019 roku poprzez e-ankietę za pośrednictwem paneli Cint. Dane dla Polski opierają się na odpowiedziach 980 ankietowanych dorosłych Polaków.