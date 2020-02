Samolot linii Wizzair z norweskiego Stavanger miał planowo lądować w niedzielę o godz. 14.10 w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Jak się dowiedziała PAP, maszyna "dostała dwa silne podmuchy wiatru podczas próby lądowania" i pilot zdecydował o locie do Warszawy. Samolot wylądował na Lotnisku Chopina w Warszawie. Inne statki powietrzne przylatujące do Gdańska nie miały problemów z lądowaniem - powiedziała w niedzielę PAP specjalistka ds. komunikacji gdańskiego lotniska Agnieszka Michajłow. IMGW-PIB wydał ostrzeżenie przed silnym sztormem na Bałtyku i wiatrem w Pomorskiem. Ostrzeżenia 1 stopnia wydano dla całego województwa. Wiatr w porywach osiąga 9 do 10 w skali Beauforta.

