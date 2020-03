W związku z wprowadzonymi restrykcjami ograniczenia przemieszczania się na terenie północnych Włoch oraz zmniejszonym zainteresowaniem podróżami do Wenecji i Mediolanu, LOT tymczasowo zawiesza do 12 marca br. włącznie wszystkie rejsy do tego kraju. Wszystkie osoby posiadające bilety na te połączenia zostaną o tym fakcie poinformowane - podał p.o. rzecznik prasowy LOT Michał Czernicki.

Rzecznik przekazał, że polski przewodnik rozumie, iż bieżące wiadomości dotyczące światowej sytuacji epidemiologicznej mogą rodzić niepewność wśród pasażerów linii lotniczych. Dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, LOT wprowadził politykę elastycznej zmiany terminu podróży.

Wszystkie osoby, które do tej pory zakupiły lub zakupią do 31 marca br. bilety polskiego przewoźnika na podróże od 6 marca do 24 kwietnia 2020 r. mają teraz możliwość dokonania bezpłatnej zmiany daty podróży na loty do 31 grudnia 2020 r. z zachowaniem klasy rezerwacyjnej. Zapewniamy, iż stale monitorujemy sytuację i na bieżąco dostosowujemy do niej naszą ofertę. Dziękujemy za okazywane nam zaufanie i zapewniamy, iż dokładamy wszelkich starań, aby nasi pasażerowie mieli dostęp do bezpiecznych i jak najbardziej dogodnych rozwiązań. Zmiany rezerwacji można dokonać poprzez LOT Contact Center, a także za pośrednictwem wiadomości na Facebook-u (Messenger) - przekazał.

Wizzair także odwołuje loty

Wizzair zawiesił w niedzielę do 3 kwietnia połączenia lotnicze z Warszawy, Gdańska i Katowic do Bergamo. Powodem decyzji jest ograniczenie rozprzestrzenienia się koronawirusa – poinformowały linie lotnicze.

Przewoźnik ogłosił natychmiastowe zawieszenie wszystkich połączeń do Mediolanu, Treviso oraz Bergamo ze względu na zamknięcie regionu północnych Włoch w celu opanowania epidemii koronawirusa.

Wizzair latał z polskich lotnisk - w Warszawie, Gdański i Katowicach - tylko do Bergamo.

Wizzair wyjaśnił, że rezerwacje na tych kierunkach, zostaną automatycznie zmienione na połączenie na innej trasie w możliwie najbliższym terminie, o czym pasażerowie będą automatycznie informowani.