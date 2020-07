Władze Pragi zaproponowały system punktowy – za każdą spędzoną noc w stolicy można otrzymać 8 punktów służących jako bilety wstępu do ogrodu zoologicznego, muzeów lub galerii. Maksymalnie jedna osoba może zgromadzić 8 punktów. Można je będzie zamienić także na dwugodzinne wycieczki z przewodnikiem.

Reklama

Na wsparcie ruchu turystycznego miasto przeznaczyło 120 mln koron (4,5 mln euro), a zmiany w budżecie poparli także radni z opozycji.Praga przeznaczyła też środki na wsparcie osób mieszkających w stolicy. Okazując kartę "Litaczka”, czyli odpowiednik warszawskiej karty miejskiej, można dostać 50 proc. zniżki na wstęp do wybranych galerii i muzeów. Łącznie wytypowano dziewięć takich miejsc.

W środę ministerstwo rozwoju regionalnego wdrożyło program wspierający czeskie sanatoria i uzdrowiska. Pensjonariusze, którzy spędzą w nich co najmniej sześć nocy i będą mieć co najmniej pięć zabiegów, dostaną kupony na 4000 koron (150 euro). Do programu przystąpiło 68 obiektów z zarejestrowanych w ministerstwie 90. Kupony, które można pobrać w sieci, są ważne do 31 grudnia br. W 2019 r. z czeskich uzdrowisk i sanatoriów skorzystało około 880 tys. gości. Połowa z nich to rodzimi klienci.