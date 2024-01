Należące wcześniej do gminy domy są obecnie remontowane przez młode rodziny zjeżdżające do Legradu z całej Chorwacji. Gmina powiększyła się już o 130 osób, z czego ponad 60 stanowią dzieci - wyjaśnił Ivan Sabolić, wójt Legradu. Kampanię rozpoczęto pod nazwą "Dom za jedną kunę", a po wstąpieniu Chorwacji do strefy euro na początku 2023 roku cenę określono na poziomie równowartości poprzedniej waluty - 13 eurocentów.

W tej chwili na sprzedaż wystawiono cztery znajdujące się w rękach gminy domy.

Rodziny zamieszkałe w okolicy posiadają średnio dwoje dzieci - zauważył Sabolić. - Dlatego gmina modernizuje obecnie przedszkole.

Na sprzedaż są także działki budowlane

Jeśli ktoś chce sam wybudować dom, sprzedajemy również działki budowlane za tę samą kwotę. W takim przypadku gmina pomoże w jego budowie w inny sposób: płacimy 90 proc. ceny za niezbędną dokumentację na budowę - wskazał wójt.

Te warunki trzeba spełniać

Aby kwalifikować się do programu, należy mieć mniej niż 45 lat, być w związku małżeńskim lub pozamałżeńskim, nie można być karanym ani posiadać już nieruchomości. Kandydaci mają większe szanse na zakwalifikowanie się, gdy wykonują potrzebny gminie zawód i mają dzieci.