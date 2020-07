Na liście państw i terytoriów, z których można już przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii bez kwarantanny jest większość członków Unii Europejskiej - poza Szwecją, Portugalią, Słowacją, Słowenią, Estonią, Łotwą, Bułgarią i Rumunią, a w przypadku przyjazdów do Szkocji - także poza Hiszpanią.

Reklama

Nie muszą jej odbywać także przyjeżdżający m.in. ze Szwajcarii, Norwegii, małych państw europejskich, jak Andora, San Marino czy Monako, z małych wysp, głównie na Karaibach, które są popularnymi kierunkami turystycznymi, a także z Australii, Nowej Zelandii, Wietnamu, Korei Południowej, Japonii, Tajwanu czy Hongkongu. Ponadto zwolnieni są z niej przyjeżdżający ze wszystkich 14 brytyjskich terytoriów zamorskich.

Warunkiem zwolnienia z kwarantanny jest jednak to, że podróżny nie był w ciągu poprzednich 14 dni w żadnym kraju spoza listy.

Kwarantanna początkowo miała zostać zniesiona już w miniony poniedziałek, ale ponieważ rządy w Londynie i Edynburgu nie mogły się porozumieć co do kształtu listy, ustalono, że ta przedstawiona przez brytyjski rząd będzie dotyczyć tylko przyjazdów do Anglii, zaś władze Szkocji, Walii i Irlandii Północnej przedstawią własne. Ostatecznie rządy walijski i północnoirlandzki zdecydowały się na przyjęcie listy rządu brytyjskiego, zaś rząd szkocki wyłączył z niej Hiszpanię i Serbię.

Jak podkreślono, lista będzie podlegać regularnemu przeglądowi i będzie zmieniana w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej. Czynnikami decydującymi o zdjęciu obowiązku kwarantanny w przypadku przyjazdu z poszczególnych krajów były poziom występowania Covid-19, dynamika zachorowań i wiarygodność danych.

Obowiązek odbycia kwarantanny wszedł w życie 8 czerwca. Dotyczył on niemal wszystkich przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii - zarówno jej obywateli, jak i cudzoziemców. W przypadku przyjazdów z państw spoza listy podróżni nadal muszą podawać adres, gdzie będą przebywać przez następne 14 dni i odbywać kwarantannę, a władze są upoważnione do przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli i nakładania kary na osoby, które nie przestrzegają tego obowiązku. W Anglii, Walii i Irlandii Północnej wynosi ona 1000 funtów, w Szkocji - 480.

Przeciwko kwarantannie protestowały zwłaszcza linie lotnicze i firmy turystyczne, które argumentowały, że dodatkowo uderza ona w sektory bardzo mocno dotknięte skutkami epidemii koronawirusa.