Koronawirus pokrzyżował plany wakacyjne sporej części Polaków – niemal połowa (46 proc.) przyznaje, że biorąc pod uwagę okoliczności związane z pandemią COVID-19, ich plany wakacyjne uległy zmianie. W tym roku tylko co dziesiąty Polak spędzi wakacje za granicą, najczęściej na wyjeździe zorganizowanym samodzielnie, rzadziej z biurem podróży.

To istotny spadek względem lat poprzednich, kiedy to za granicą urlop spędzało około 20 proc. z nas – komentuje Joanna Michałowska, starszy kierownik projektów w firmie Inny Format, która przeprowadziła badanie.

Niemal 3/4 rodaków spędzi urlop w Polsce – w większości na samodzielnie zorganizowanym wyjeździe (38 proc.) lub po prostu zostaną w domu (30 proc.). Co czwarty Polak (24 proc.) wybierze się na wakacje do rodziny, znajomych lub na działkę – częściej ci, którzy musieli zmienić swoje tegoroczne plany (30 proc. z nich vs 18 proc. spośród tych, którzy planów wakacyjnych nie zmienili).

Co piąty Polak jeszcze nie wie, jak spędzi tegoroczne wakacje.

Badanie przeprowadziła gdańska agencja badawcza Inny Format. Sondaż zrealizowano w dniach 21-24 maja 2020 r. metodą wywiadów internetowych na 1040-osobowej ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18+.