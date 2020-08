Aby wybrać aplikacje najlepsze z najlepszych, ich listę ograniczyliśmy do minimum. W tym przypadku do pięciu pozycji.

Hopper

pozwala lepiej przewidzieć ceny biletów lotniczych (skuteczność: 95 proc. w ostatnim roku). Szczegółowo informuje o wzroście/spadku cen na lot z/do w danym okresie („koszty będą wyższe o 30 dol. po 30 listopada” lub np. ceny są zmienne, ale jeśli poczekasz kilka dni może zaoszczędzisz 84 dol.)

Wi-Fi Finder

pomaga znaleźć najbliższe punkty bezpłatnego Internetu, dzięki temu unikniesz wyższych opłat za korzystanie z telefonu. Prosty i intuicyjny w obsłudze

MyLuggage

daje kompasową informację co zabrać, co wiedzieć i na co uważać podczas wyjazdu. W skondensowanej formie. Pozwala tworzyć personalizowane listy rzeczy do spakowania (uwzględnia ok. 100 warunków przy doborze przedmiotów; poszerzona o środki ochrony np. żel antybakteryjny i bawełniane maseczki). Podpowiada rzeczy do zrobienia przed wyjazdem (szczepienia – zalecane, rekomendowane i obowiązkowe, wizy i dokumenty, ale też przestawienie kwiatów w cień, zakręcenie zaworów wody/gazu, opróżnienie lodówki z szybko psujących się produktów). Podaje szczegółowe informacje o miejscu, do którego jedziemy (restrykcje dotyczące przekraczania granic, średnia prędkość internetu i średnie ceny produktów, w tym benzyny, piwa i obiadu dla 2 osób w restauracji, ale też czy można bezpiecznie pić wodę z kranu i czy z łatwością zapłacimy za produkty kartą płatniczą). Wszystko w jednym miejscu

Revolut

jedna z najlepszych ofert dla najkorzystniejszych przewalutowań. Daje możliwość nie tylko wymiany walut, ale też przesyłania pieniędzy zagranicę po rzeczywistym kursie. Przez nią kupisz też ubezpieczenie podróżne

Timeshifter

wsparta wiedzą naukowców pomaga poradzić sobie ze zmianami stref czasowych. Jeśli wierzyć opisowi stosowana nawet przez astronautów. "Podróżowanie jest częścią życia. Jet Lag wcale nie musi nią być" – zapewniają twórcy. Daje możliwość zastosowania spersonalizowanych programów, po wprowadzeniu szczegółowych danych

Dodatkowo, oprócz powyższych aplikacji, pomocny może się okazać serwis do sprawdzania restrykcji https://reopen.europa.eu/pl. Aktualizowany jest na bieżąco.