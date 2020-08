Jak powiedziała PAP rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Mirosława Aleksandrowicz, ślady butów na pasie drogi granicznej ujawnił patrol z placówki SG w Dubeninkach, który natychmiast rozpoczął poszukiwania sprawców.

Reklama

Funkcjonariusze wylegitymowali grupę wczasowiczów, która biwakowała blisko polsko-rosyjskiej granicy. Okazało się, że dwóch krakowskich turystów zlekceważyło tablice informacyjne i oznaczenia granicy państwa.

Mężczyźni weszli na pas drogi granicznej. Następnie jeden z nich przekroczył granicę z Rosją. Obaj 22-latkowie tłumaczyli, że kierowała nimi ciekawość. Zostali ukarani mandatami po 500 zł - podała kpt. Aleksandrowicz.

Straż Graniczna apeluje o zwracanie uwagi na tablice informacyjne i oznaczenia granicy państwowej w trakcie turystycznych wycieczek. Takie wykroczenia na tzw. zielonej granicy z obwodem kaliningradzkim popełniły w tym roku już 24 osoby.

Według SG, tego typu przypadki nasilają się w czasie wakacji. Wśród turystów panuje moda na robienie sobie pamiątkowych zdjęć i filmików ze słupami granicznymi w tle.

Granica państwowa Rzeczypospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską jest jednocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, której przekraczanie jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na przejściach granicznych. Obowiązuje też całkowity zakaz wejścia i wjazdu na pas drogi granicznej, czyli odcinek 15 metrów, licząc od granicy.

Złamanie zakazu przekraczania granicy państwowej w miejscach niedozwolonych lub wejście na pas drogi granicznej jest naruszeniem prawa, zagrożonym grzywną do 500 zł lub nawet karą pozbawienia wolności do trzech lat w razie przekroczenia granicy "przy użyciu przemocy, groźby podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami".