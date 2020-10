Góry Świętokrzyskie to miejsce niezwykle urokliwe. Okolica zachwyca oryginalnym ukształtowaniem, urozmaiconą roślinnością oraz bogatym światem zwierzęcym, o czym można się przekonać podczas wędrówek szlakami Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Biegną one między innymi przez jeszcze zachowane fragmenty Puszczy Świętokrzyskiej oraz Puszczy Jodłowej oraz na Łysicę (612 m n.p.m.), która jest najwyższym szczytem w Górach Świętokrzyskich.

Jedną z największych przyrodniczych atrakcji jest Jaskinia Raj. Zobaczymy tam świetnie zachowaną, różnorodną szatę naciekową, w której przeważają ogromne skupiska stalaktytów. Niedawne odkrycia dowiodły, że jaskinię zamieszkiwał człowiek neandertalski. Stworzono więc Centrum Neandertalczyka, gdzie można zgłębić wiedzę o nim.

Miejscem w Górach Świętokrzyskich najchętniej odwiedzanym przez turystów jest jednak Święty Krzyż. Na szczycie wzniesienia znajduje się sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, do którego pielgrzymowano już w średniowieczu, a wśród pątników znajdowali się nawet polscy królowie. W dawnych budynkach klasztornych swoje ekspozycje ma Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Podczas zwiedzania wystawy będziemy mogli zobaczyć eksponaty związane ze specyfiką Gór Świętokrzyskich, miejscową fauną i florą, a także historią osadnictwa rozwijającego się na tych terenach.

W Górach Świętokrzyskich ciekawie spędzimy również zimę. Przede wszystkim ze względu na dostępność stoków narciarskich. Popularne wyciągi znajdują się między innymi w Krajnie, Bodzentynie i Bałtowie. Na nartach można pojeździć również w Kielcach, stolicy całego regionu.

TOP 10 najpopularniejszych miejscowości w świętokrzyskim

Uznanie wśród turystów zdobywa całe województwo świętokrzyskie. Miejscowości, którymi się interesowali, rozsiane są po całym jego terenie. Najpopularniejszy jest Sandomierz, w topowej piątce możemy wymienić także Kielce, Świętą Katarzynę, Bodzentyn i Busko-Zdrój. Kolejne na liście są Bałtów, Solec-Zdrój, Bieliny, Chańcza i Chęciny – mówi Kamila Miciuła, kierownik PR portalu Nocowanie.pl.

Nie dziwi popularność Sandomierza, który w świadomości Polaków zagościł za sprawą serialu "Ojciec Mateusz”. Z kolei Busko-Zdrój i Solec-Zdrój to popularne świętokrzyskie uzdrowiska, oferujące bogatą bazę sanatoryjną, a Bałtów kusi atrakcjami parku rozrywki. Kompleks należy do największych w Polsce! Jednak aż cztery wymienione wyżej lokalizacje znajdują się na terenie Gór Świętokrzyskich, co świadczy o jego rosnącej popularności. Święta Katarzyna to znakomita baza wypadowa do zwiedzania Świętokrzyskiego Parku Narodowego, podobnie jak Bodzentyn, gdzie znajduje się siedziba dyrekcji.

Sandomierz nadal popularnym ośrodkiem turystycznym

Odkąd sandomierskie wzgórza staromiejskie na swoim rowerze zaczął przemierzać ojciec Mateusz, rozwiązując przy okazji kryminalne zagadki, notujemy wzrost zainteresowania miastem wśród turystów. Sandomierz doskonale wykorzystał swoje "5 minut”: rozwinęła się baza noclegowa, powstało wiele nowych restauracji oraz przeprowadzono ważne inwestycje, takie jak rewitalizacja bulwarów nad Wisłą oraz parku Piszczele. Teraz to przyjazne dla turystów tereny zielone, w których odpoczywają od codziennego zgiełku.

W roku 2019 sezon na Sandomierz rozpoczął się podczas majówki i trwał aż do września. Ten rok, ze względu na covid, był gorszy – liczba zapytań o noclegi na maj była jeszcze dość niska, ale od czerwca widzimy systematyczne wzrosty. Największą popularność miasto odnotowało przede wszystkim w wakacje.

Wakacyjny szał na Świętokrzyski Park Narodowy

Sandomierz to miasteczko, które podczas długich weekendów i wakacji pełne jest ludzi. To zarówno jego zaleta, jak i wada – zwłaszcza dla tych, którzy chcą stosować się do zasad izolacji społecznej. Z tego też względu w wakacje zaobserwowaliśmy wzmożony ruch w Górach Świętokrzyskich – przede wszystkim w miejscowościach położonych na skraju parku narodowego. Ogółem wiosną i latem 2020 roku ruch turystyczny na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego był mniejszy niż w analogicznym momencie 2019 r. Jednak od kiedy przywrócono możliwość wyjazdów, liczba odwiedzających zaczęła systematycznie rosnąć i tegoroczne wakacje w parku narodowym były już rekordowe.

W lipcu i sierpniu 2020 Świętokrzyski Park Narodowy odwiedziło łącznie 54 260 osób, podczas gdy rok temu liczba zwiedzających wynosiła 42 380. (* Przedstawione dane dotyczą tylko ruchu turystycznego na terenie parku.)

Teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego znakomicie wpisuje się w trend odwiedzania spokojnych miejsc, leżących trochę na uboczu. Nie brakuje tam przepięknych szlaków turystycznych, które dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego Jan Reklewski zachwalał w Radiu Kielce:

Zwyczajowo najbardziej oblężone jest wejście na Łysicę od strony Świętej Katarzyny, dlatego serdecznie zachęcamy by w czasie spacerów nie grupować się i zachowywać odległości między innymi turystami.

Dyrektor ŚPN zachęcał również do wyboru mniej uczęszczanych szlaków, jak Bodzentyn – Święta Katarzyna, czy nowa trasa ze Świętej Katarzyny do Nowej Słupi.

Zainteresowanie wyjazdami w Góry Świętokrzyskie widać również w portalu Nocowanie.pl. W tym roku o noclegi w Świętej Katarzynie pytano dwa razy częściej niż w 2019! Podobnie jest w przypadku Bodzentyna, również notującego rekordowe zainteresowanie. Terminy, o jakie pytają turyści w tych lokalizacjach, dotyczyły przede wszystkim wakacji, ale wiele osób planuje też wrześniowe wyjazdy. Według danych Nocowanie.pl z jesiennego wypoczynku w Świętokrzyskiem chce skorzystać 200 proc. Polaków więcej niż rok temu!

Ile kosztuje nocleg w województwie świętokrzyskim?

Za wakacyjnym wypoczynkiem w Górach Świętokrzyskich przemawia też cena noclegów, która wydaje się konkurencyjna wobec kurortów w Tatrach, Karkonoszach czy innych południowych lokalizacjach. Za nocleg w Świętej Katarzynie, leżącej blisko parku narodowego, zapłacimy średnio 49 zł. W Bodzentynie, zajmującym czwarte miejsce pod względem popularności, jest jeszcze taniej – średnia cena noclegu wynosi 33 zł.

Również nocleg w Kielcach nie nadszarpnie mocno wakacyjnego budżetu i za noc zapłacimy około 46 zł. Najdroższym miastem będzie Sandomierz, gdzie średnia kwota za nocleg wynosi 52 zł.