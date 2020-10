O sprawie jako pierwszy napisał portal Fly4Free.pl. Powołując się na relację jednej z uczestniczek wycieczki do Egiptu portal informował, że duża grupa turystów, która przyleciała do Marsa Alam otrzymała na lotnisku pozytywny wynik na koronawirusa. Turystka zaznaczyła również, że nikt z wycieczkowiczów nie miał objawów koronawirusa. Mówiła również o wątpliwościach co do autentyczności testów.

Napisała do nas jedna z klientek biura podróży Itaka, która 6 października wyleciała z Katowic do Marsa Alam. Po wylądowaniu na miejscu, w ramach standardowej procedury na lotnisku w Egipcie wszyscy pasażerowie przeszli testy na obecność COVID-19. O wynikach pasażerowie zostali poinformowani w czwartek o 3 nad ranem i… były to rezultaty dość zaskakujące - pisze Fly4Free.

Z zamieszczonej na portalu wypowiedzi jednej z pasażerek lotu wynika natomiast, że pozytywny wynik testu na koronawirusa otrzymało 140 osób z Polski. Mili to być turyści zarówno z Katowic, jak i Warszawy. Turyści mieli być zamknięci w pokojach hotelowych bez możliwości wyjścia.

Z kolei według informacji rmf24.pl na przymusowej kwarantannie w egipskim hotelu znajdowało się aż kilkuset Polaków. Nie wiemy dokładnie, o co chodzi. Najpierw powiedzieli nam, że wykryto koronawirusa u półtorarocznego dziecka, teraz mówią, że jest wśród nas dorosła osoba chora - mówili turyści w rozmowie z RMF FM.

Portal podaje również - powołując się na informacje z MSZ - że sprawę polskich turystów w Egipcie monitorował konsul w Kairze, który "pozostaje w kontakcie z osobami zgłaszającymi się telefonicznie oraz mailowo do urzędu". Miał on również informować o procedurach medycznych obowiązujących w sytuacji epidemiologicznej.

Turyści, którzy po wyjeździe do Egiptu zostali poddani przymusowej kwarantannie mówili natomiast, że czuli się pozostawieni bez pomocy.

Jak podaje portal Fly4Free, również biuro podróży Itaka, z którym polecieli turyści sugerowało, że "być może testy były przeprowadzane mało precyzyjnie".

Jesteśmy w tej sprawie w stałym kontakcie ze stroną egipską, na miejscu są również nasi rezydenci. Sytuacja dotyczy dużej części turystów, nie całego samolotu. Na poprzednich przylotach liczba pozytywnych wyników była pojedyncza i sporadyczna, więc w tym przypadku taka ilość wyników pozytywnych sugeruje być może małą precyzyjność badania – napisała w odpowiedzi dla portalu Itaka.

Jak poinformowało biuro, część turystów już przeprowadziła powtórne badania. Wyniki pokazały pozytywny wynik u czterech osób.