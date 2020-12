Przeprowadzanie na lotnisku pasażerom przybywającym do Polski z Wielkiej Brytanii testów na wykrycie koronawirusa byłoby skomplikowane i wywołałoby chaos – przyznał we wtorek w Radiu Plus rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dlaczego jeszcze nie zdecydowano się na takie rozwiązanie?

Biorąc pod uwagę konieczność przetestowania wszystkich na lotnisku, myślę, że wywołalibyśmy olbrzymi chaos, w którym przede wszystkim Polacy wracający nie byliby się w stanie połapać – powiedział Andrusiewicz. Reklama Lekarz chorób zakaźnych uspokaja: Za dużo wrzawy wokół nowej odmiany wirusa Zobacz również Przypomniał, że wszyscy powracający z tego kierunku mogą się zgłosić telefonicznie lub osobiście do powiatowej stacji sanepidu po skierowanie do punktu mobilnego, gdzie pobrany zostanie od nich wymaz. Andrusiewicz przypomniał, że w poniedziałek do Polski przyleciało w Wielkiej Brytanii około 10 tys. pasażerów. Dodał, że to był szczyt, jeśli chodzi o liczbę przyjeżdżających. W ostatnich dniach to mogłoby kilkadziesiąt tysięcy osób.