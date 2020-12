W ostatnich latach ruch lotniczy domestic w Polsce rozwijał się dynamicznie, w szczególności dzięki zwiększonej liczbie lotów realizowanych przez Polskie Linie Lotnicze LOT, a także tanich przewoźników.

Wiosną br., po zniesieniu pierwszych restrykcji lotniczych, polski przewoźnik narodowy dostrzegł potencjał w trasach krajowych i oprócz zwiększenia liczby lotów na najpopularniejszych trasach, uruchomił dodatkowe połączenia na trasy dotychczas mniej popularnych. Były to między innymi trasy Olsztyn-Kraków czy Lublin-Warszawa.

Podróże lotnicze wewnątrz kraju w br. cieszyły się największą popularnością w wakacje. Po wiosennym lockdownie w serwisie eSky.pl zanotowano trzycyfrowy wzrost liczby rezerwacji na loty domestic (czerwiec vs maj). Na szczycie w rankingu najpopularniejszych tras znalazły się połączenia Szczecin-Warszawa-Szczecin i Kraków-Gdańsk-Kraków. Co ciekawe, po lockdownie wzrosła popularność lotów pomiędzy stolicą Podkarpacia - Rzeszowem a Warszawą, zajęła ona 3 miejsce.

W skali całego roku struktura najpopularniejszych połączeń typu domestic niewiele się różniła od roku 2019 czy 2018. Wśród najpopularniejszych tras znalazły się Wrocław-Warszawa-Wrocław, Gdańsk-Warszawa-Gdańsk, Kraków-Warszawa-Kraków, Poznań-Warszawa-Poznań oraz Wrocław-Gdańsk-Wrocław, a także wcześniej wspomniane Szczecin-Warszawa-Szczecin, Kraków-Gdańsk-Kraków i Warszawa-Rzeszów-Warszawa.

W 2020 roku małe zmiany pod kątem popularności

Początek bieżącego roku zapowiadał się obiecująco pod kątem lotów domestic w Polsce. Natomiast pandemia koronawirusa znacznie spowolniła rozwój tego segmentu na krajowym rynku podróży. W okresie styczeń-listopad br. liczba rezerwacji na trasach krajowych w eSky.pl spadła o niecałe 50 proc. Jest to jednak wynik o wiele lepszy niż pod kątem tras międzynarodowych.

Pod kątem struktury popularności tras krajowych w bieżącym roku doszło do nieznacznej zmiany - trasa Szczecin-Warszawa-Szczecin awansowała na pierwszą pozycję, choć różnica pomiędzy 1 a 2 miejscem w rankingu jest nieznacząca. Co ciekawe, z pierwszej piątki najpopularniejszych połączeń lotniczych domestic wypadła trasa Gdańsk-Wrocław-Gdańsk, która w zeszłym roku była na 3. miejscu pod kątem popularności. W tym roku znalazła się aż na 8. miejscu.

Przez ostatnie lata wewnątrzkrajowy ruch lotniczy w Polsce rozwijał się bardzo dynamicznie. Obecnie, wskutek pandemii, połączenia typu domestic straciły nieco mniej niż połączenia zagraniczne, co świadczy o tym, że powstał trend podróżniczy określany mianem "blisko domu". Zakładamy, że trend ten będzie się rozwijał w 2021 roku, co przyczyni się do szybszej odbudowy ruchu lotniczego. Co ciekawe, równolegle powstaje trend "bubble travel", który polega na podróżach do sąsiadujących krajów. Widzimy, że klienci coraz częściej wybierają bliskie kierunki podróży, w obrębie granic kraju rodzimego. Ten trend także będzie na topie w najbliższej przyszłości – komentuje Łukasz Neska, wiceprezes eSky.pl.