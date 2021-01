Przewidujemy, że wiele osób postawi na krajowy wypoczynek i nadal popularne będą ustronne miejsca, położone nieco na uboczu - mówi Kamila Miciuła, kierownik PR portalu Nocowanie.pl.

W 2020 roku zmieniło się nasze podejście do wypoczynku i podróżowania. Turyści o wiele częściej niż do tej pory decydowali się na pozostanie w kraju. Jednym z powodów były zamknięte granice, co miało miejsce wiosną, ale nie tylko. Niestabilna sytuacja na świecie, wywołana przez covid 19, spowodowała, że bezpieczniej czuliśmy się w domu. Krajowi wczasowicze postawili więc na urlop w Polsce, rzadziej wybierając tłumne kurorty i duże miasta. Zrezygnowali z nich na rzecz ustronnych miejsc w zaciszu lasu czy nad jeziorem, gdzie można było wypoczywać aktywnie w gronie rodziny, z dala od tłumów.

Uważamy, że również w tym roku ten trend się utrzyma. Nadal najpewniej czujemy się we własnym kraju, w miejscu, które urzeka przyrodą, prezentując przy tym ciekawą ofertę turystyczną dla różnych grup wiekowych - dodaje.

Popularne kierunki na 2021 rok

Cały czas pojawiają się zapytania turystów, którzy mimo pandemii planują swoje urlopy. Widać tu wyraźnie, że Polacy dzielą się na tych, kochających góry albo morze. Dlatego nadal popularne są województwa małopolskie, dolnośląskie, pomorskie i zachodniopomorskie, gdzie znajdują się najważniejsze kurorty.

Na południu największym zainteresowaniem cieszą się Zakopane, Karpacz, Szklarska Poręba i Szczyrk. Z kolei na północy Polski turystycznymi hitami 2021 roku powoli stają się Sarbinowo, Władysławowo, Jastarnia, Karwia, Kołobrzeg i Łeba. To dziesięć najpopularniejszych miejscowości, wśród turystów szukających noclegów na portalu Nocowanie.pl na bieżący rok.

Miejsca poza utartymi szlakami w natarciu

W 2021 roku turyści więcej czasu poświęcą na znalezienie najlepszego miejsca wypoczynku. Wybór kierunku będzie bardziej świadomy i przemyślany, dlatego dużą szansę mają regiony, które leżą poza tzw. utartymi szlakami.

Osoby, którym zależy na spokojnym urlopie blisko natury, wybierają przede wszystkim Bieszczady. Oprócz tego przewidujemy kolejne wzmocnienie do tej pory marginalizowanych województw. Mamy tu na myśli zwłaszcza podlaskie, lubelskie oraz opolskie. Każde z nich pełne jest turystycznych perełek, które najwyższy czas poznać.

Województwo podlaskie słynie przede wszystkim z Puszczy Białowieskiej, ale popularnością cieszą się także jeziora w pobliżu Augustowa oraz Supraśl, leżący kilkanaście kilometrów od Białegostoku.

Województwo lubelskie jest niezwykle różnorodne pod względem oferty turystycznej. Mamy tu piękny Lublin, Zamość, Nałęczów i Kazimierz Dolny, miasta pełne zabytków i urokliwych zakątków. Ale możemy też obcować z przyrodą Roztoczańskiego Parku Narodowego w okolicy Zwierzyńca, czy korzystać z rekreacji nad jeziorami Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.

Województwo opolskie dopiero zaczyna być odkrywane. Nie wszyscy nawet wiedzą, co należy do jego atrakcji turystycznych! Warto w tym miejscu wspomnieć o Górach Opawskich, które doskonale nadają się na rodzinne wycieczki.

Rodzinny wypoczynek z Polskim Bonem Turystycznym

Miesiące zdalnej nauki, właściwie brak ferii zimowych czy ograniczenia możliwości wychodzenia dzieci z domu – taka jest rzeczywistość polskich rodzin na początku 2021 roku. Wszyscy są zmęczeni siedzeniem w czterech ścianach i wyczerpani koniecznością godzenia wielu ról. Dlatego, aby wynagrodzić sobie tę izolację, polskie rodziny będą chciały spędzić kilka dni poza domem.

Kolejny powód do planowania rodzinnych wyjazdów stanowi Polski Bon Turystyczny. Przypominamy, że został wprowadzony w 2020 roku i jest ważny do końca marca 2022 roku. Zatem nadchodząca majówka, weekend czerwcowy i wakacje to świetna możliwość do wykorzystania pieniędzy przyznanych przez rząd na wypoczynek dzieci.

Popularnością będą się cieszyć zwłaszcza te regiony i obiekty noclegowe, które przygotują ciekawą ofertę pobytową dla najmłodszych. Pokoje rodzinne, udogodnienia dla osób z małymi dziećmi, plac zabaw, bliskość plaży czy parków rozrywki to największe atuty dla miejsc, akceptujących bon 500+.

Domowo i bezpiecznie

Kategorią obiektów noclegowych, najbezpieczniejszą z punktu widzenia turystów, są domki oraz apartamenty. Dają nie tylko poczucie prywatności, ale również pozwalają odizolować się od innych wczasowiczów. Można więc zaplanować urlop z daleka od tłumów, wypoczywając w prawdziwie domowych warunkach – lub lepszych. Coraz więcej domków i apartamentów jest niezwykle komfortowo wyposażona, posiada sprzęty AGD i RTV, takie jak pralka, suszarka automatyczna, zmywarka czy ekspres do kawy, które naprawdę ułatwiają wypoczynek.

Na dobre samopoczucie gości wpływają również procedury bezpieczeństwa, jakie przestrzegane są w obiekcie noclegowym. Są one właściwie powszechne, ale zawsze warto poinformować o tym turystów. Osoby, które korzystają z Nocowanie.pl, od razu przy wybranej ofercie widzą, co dany obiekt robi w tym zakresie i bardziej świadomie wybierają noclegi na wakacje czy inny termin.

Blisko natury i aktywnie

W dobie pandemii, kiedy nasza aktywność została tak mocno ograniczona, na nowo doceniliśmy możliwość wypoczynku na świeżym powietrzu. Dlatego przewidujemy, że również w tym roku polska wieś – zwłaszcza miejscowości położone blisko jezior, pośród pól i lasów – będzie się cieszyć dużym powodzeniem. Duże szanse mają gospodarstwa agroturystyczne, które oferują nie tylko noclegi, ale wszelkie bonusy, takie jak pomoc w obejściu przy karmieniu zwierząt, wyżywienie obejmujące domowe warzywa, sery i jajka czy wycieczki po okolicy w towarzystwie gospodarzy.

Turyści będą stawiać na aktywność, dlatego okolice, gdzie można jeździć na rowerze, zorganizować spływ kajakowy lub górską wycieczkę na pewno skradną serce polskich wczasowiczów. Takich informacji będą szukać podróżnicy w ofertach obiektów noclegowych, dlatego zachęcamy właścicieli, by je odpowiednio zaktualizowali.